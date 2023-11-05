嗆把恁爸當成瘋子！藍白合「最後關頭」還有戲？ 柯文哲語帶玄機這樣說 @ChinaTimes

藍白合正副總統人選未決，民眾黨總統參選人柯文哲今天在高雄表示，人活在世界上不一定要百分之百合作，台灣是個充滿驚奇的島嶼，「不到最後關頭，請大家耐心等待」。

民眾黨高雄競選總部下午舉行揭牌剪綵儀式，柯文哲3時抵達會場大進場，並為競總剪綵。針對媒體提問藍白合議題，柯文哲昨天晚間曾在屏東廟口開講說「心裡OOXX」，他會後接受媒體聯訪回應，每個政黨本來就有權利去尋求最有利方式。

柯文哲說，國民黨主席朱立倫所提的日本、德國模式，由立委參選人投票或是比政黨票決定正副總統組合，但想一下國民黨69人對決民眾黨11人，「有什麼好投的」，且一個成立4年的政黨沒理由跟一個成立百年政黨比較。

柯文哲說，中間選民想要擺脫藍綠，如何成立最有利勝選組合看民調就知道，但國民黨還是放不下，有時候就是順其自然，「能整合就整合，不能整合就各自努力」；先前也跟朱立倫討論過總統應到立院接受質詢、廢考監兩院、18歲公民權等，這些都是政策綱領想法，手段可能不一樣，但台灣應走向內閣制目標一致。

柯文哲透露，區域立委選情部分，不可能百分之百都不會跟藍營衝突到，但如果79席區域立委中衝突1到2席就算了；未來立院選舉就是合作組成聯合內閣，所以只剩下總統選舉，「但不一定要每樣都百分之百合作」，台灣各政黨領袖能在選前坐下來談，交換國家未來前途想法比較重要。

媒體追問是否意味著藍白合破局，柯文哲表示，人活在世界上，不一定要百分之百合作，藍白合現在剩總統人選未定，台灣民眾雖然可能不太習慣，但自己曾待過急重症外科，還有那麼多天，太久了，台灣是個充滿驚奇的島嶼，「不到最後關頭，請大家耐心等待」。

至於是否可能跟鴻海創辦人郭台銘合作，柯文哲重申，郭台銘民調再怎麼下降還是有7到10%，顯示仍有死忠支持者，所以還是要設法團結一切可團結力量。（編輯：陳仁華）1121105