具俊曄（左）5日出席陳柏霖主持的《極島森林2》特映記者會。（劉宗龍攝）

具俊曄5日出席陳柏霖主持的《極島森林2》特映記者會。（劉宗龍攝）

陳柏霖帶著旅遊夥伴Afuri出席《極島森林2》特映記者會。（劉宗龍攝）

網紅千千、金針菇、具俊曄5日出席陳柏霖主持的《極島森林2》特映記者會。（劉宗龍攝）

陳柏霖在新一季的實境節目《極島森林2》除了繼續擔綱主持人，也成為監製，他親自邀請的節目來賓包括具俊曄、徐若瑄、黃宣、王淨、侯彥西等，卡司華麗！「國民姊夫」具俊曄5日也與百萬YouTuber千千、金針菇等出席特映記者會。陳柏霖說原本只是嘗試邀約，沒想到他竟然一口答應，後來才知道是大S極力推薦，平常不太露營的具俊曄便把第一次外景經驗給了這節目，「滿好玩的，在韓國當過兵，沒什麼適應上的問題」，錄完也覺得很幸運、幸福。

具俊曄說，以往在韓國他不是在家就是在工作室，這次透過《極島森林2》深入台灣山林，被森林美景療癒，當看到兩棵巨木分得比較開，就像他和大S雖然分隔兩地，但底下的樹根卻是連在一起、有如手牽著手，讓他有感而發地說出：「當我進到那個樹洞時，有點把樹想成是我自己，覺得兩棵樹看起來像戀人一樣，希望我跟熙媛也能跟這兩棵樹一樣，幸福地度過百年萬年就好了。」

具俊曄表示，託陳柏霖的福，他去了台灣很多很棒的地方，印象最深刻的是台灣的露營營地廁所都做得滿好的。之後是否會帶老婆大S一起去露營或來趟森林之旅？「想帶她去體驗，但她怕蟲，森林蟲比較多」，陳柏霖建議他：「可以選秋冬，就沒有蟲了！」不過具俊曄受訪時說，大S非常怕蟑螂，光是聽到「蟑」字，就會嚇到動不了，這次他去山上看到滿多大、小蟑螂，所以露營對她應該滿困難的、無法帶她去。並透露家裡如果有蟑螂就是他負責殺，「雖然我自己也不喜歡蟑螂！」

被問家住那麼高樓層、也會有蟑螂？他笑說，家裡不只有蟑螂，也有蚊子，「牠們都會搭電梯上來，什麼都有！」至於大S看到蟑螂時的反應？「目前她還沒直接目擊的經驗，我在廚房看到過，如果她看到應該會直接昏倒吧」。

至於兩人約會方式，他說也想要出去走走。但天氣真的太熱了，不過如果有發現好的餐廳就常會一起去。被問有沒有節目邀約夫妻倆一起上？他說，有收到韓國幾個希望夫妻合體的節目邀約，但因為都在韓國，所以沒有去。

他說一開始提到受邀上這節目，大S就力誇陳柏霖，說他長得非常帥、人非常善良，覺得他們兩個應該會變很熟 、很親近的人，果然第一次見面，陳柏霖就給他非常舒服印象，覺得他非常真，因此把他當成弟弟般真誠對待，現在除了工作上合作，也非常希望兩人私下更親近，他還公開邀約：「喝杯燒酒吧！」

陳柏霖也說，一開始在要去接具俊曄的路程中，自己其實非常緊張，但看到他的瞬間，就覺得他散發出很溫柔、很平易近人的氣場，讓人很想認識他，後來邊開車邊聊，就開始覺得很幸福，可以跟這樣一個大哥互動。至於具俊曄在樹洞的那一段內容，他說，在森林療癒過程中，他心裡有什麼就會想到什麼、看到什麼，那段心裡話算是讓他很感動的一部分。

被問之後是否考慮成為實境節目班底或獨挑大樑主持？具俊曄說，目前中文還沒有很好，無法獨挑大梁，但如果有像陳柏霖這麼好的節目搭檔，會很希望再參加，不過他目前對於演出節目比較沒那麼大的想法，還是專注在作品創作上。

陳柏霖跟具俊曄在朝夕相處後，果然如大S預期般瞬間拉近距離，除了變成好朋友，在旅程最後一天的晚上，更是進行了一場man’s talk，具俊曄感性分享當初自己夥伴發生車禍後，自己也跟著發生巨大變化的心路歷程，「很開心他可以那麼真誠地把所有經歷跟內心世界分享給我、給節目。我也講一些，那麼真誠的對話，跟赤裸的自我剖析，真的很難得與感動。除了森林療癒，也讓我們更有信任感 、更一體、讓我無所畏懼地面對自己的脆弱。那個夜晚，對我來說是幾十年來滿重要的一刻，聊的是滿內心的東西」但他笑說因為講了非常多，自己已經忘記說了什麼，聊的篇幅應該可以剪成一部電影了吧。

具俊曄也說，那是真心要講內心話時間，大家都掏心掏肺在講內心話，那時他感受到陳柏霖是他的年輕朋友，但帥氣地達成夢想。至於是否有給陳柏霖什麼建議，他說陳柏霖已經非常好，不需要給他建議，「還是喝杯燒酒聊聊天吧！如果給建議，很像是在發牢騷或抱怨」。

陳柏霖說，節目第一季時他還在摸索，因為沒有一個人貫穿一個節目的經驗，所以有點生疏、不知所措，只想呈現真實狀態給大家，第二季更知道方向，也知道想要找誰 、設計節目內容，想把沒被探討過的主題、概念呈現給大家，比較知道自己要幹嘛。至於是否會有第三季規劃？他說「有啊！故事永遠說不完！要不斷更新、提醒自己，永遠會有第三季、第四季。不過目前還是先把宣傳做好！」

至於第三季邀約人選，他賣關子說之後大家就知道了，坦言還是有滿多朋友說「怎麼沒找我」，慶幸至今開口還沒遇過一開始就拒絕的，只是有些人真的時間不行。會邀交往超過10年的女友庭萱？他神秘笑說：「之後再說！」坦言這次錄影過程很羨慕具俊曄和大S，「他很常把大S掛在嘴邊，錄一錄，就會拍個什麼傳過去」，會向姊夫學習？「會吧！他是非常好的榜樣、前輩！」不過目前沒有結婚規劃、順其自然。《極島森林2》即將於11月12日起每週日晚上8點在台視播出，同日晚上10點在LINE TV、friDay影音、中華電信Hami video也看得到！