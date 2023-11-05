林逸欣（右）4日在台北CORNER MAX舉辦生日音樂會，小鐘擔任嘉賓。（鑫羽工作室提供）

林逸欣（右）4日在台北CORNER MAX舉辦生日音樂會，小鐘擔任嘉賓。（鑫羽工作室提供）

「音樂精靈」林逸欣今（5日）長尾巴，昨在台北CORNER MAX為新專輯《墜》舉辦「今天我們出去走走」生日演唱會，全場近千人滿座。林逸欣在唱第二首歌〈至少〉時，看到坐在席中的父母，忍不住落淚，原來爸媽先前都說有事不克前來，還叫她傳影片給他們觀賞，沒想到他們悄悄隱身在人群中給她驚喜，讓她感動哭了！

林逸欣笑說：「我還被爸媽虧說，每次都是我給他們『驚嚇』，所以這次換他們嚇我，真是好淘氣啊！」而父母在台北住了一夜後，今天中午由老公在家設宴款林逸欣全家人，父母送上很多她喜歡的禮物，有握著幸運草的水晶小熊、媽媽親手畫的許多卡片，哥哥送上她最愛的沐浴乳4瓶，午餐後林逸欣則陪父母一起搭乘高鐵回娘家，達成生日一日生活圈，美好的家庭慶生。

林逸欣除了擔任演唱會音樂總監，還特別準備小提琴組曲，一連展現〈海闊天空〉、〈紅蜻蜓〉、〈快樂天堂〉等80年代經典歌曲，她笑說：「這趴是近日全家打麻將所聽的必備歌曲，也在音樂會中以小提琴方式與大家共享、懷念！」林逸欣在首唱新歌〈風的記憶〉時，還匠心獨具以孟德爾頌著名的〈奇想迴旋曲〉擔任序曲彈奏鋼琴，仙氣飄飄，古典底子深厚的林逸欣說：「發現兩曲之間相當地搭！」

好友小鐘擔任嘉賓，在林逸欣演唱台語經典〈向前走〉時，小鐘從台下邊唱邊跟沿路粉絲擊掌上台，一唱畢他冷笑話盡出，炒熱全場氣氛，兩人合唱〈送你一瓶魔法藥水〉，還請一名觀眾上台配合魔術，當下也失敗，搞笑連連，林逸欣笑說：「感謝小鐘哥連莊擔任我演唱會嘉賓，因為太受粉絲歡迎了，我可以一次把十年的份都邀請嗎？」

此外，林逸欣也感性許下生日願望，一祈求所有親友歌迷都能平安健康快樂，二則希望大家送走憂傷，三則依習俗放在心底。