對於藍白合不合的議題，持續受到關注。前立委郭正亮認為，最後兩個禮拜做民調，看誰民調領先5個百分點，另外一個就整個把他拋棄！

郭正亮今（5）日在《新聞大白話》指出，大家要認知到賴清德會有多少票？「我個人認為賴清德一定有40％的得票，甚至會超過42 %」，剩下58％，再去想侯友宜和柯文哲誰會超過42％？且要把對方棄到15％以下！這難度之高。

郭正亮建議，萬一侯友宜、柯文哲真的不能配，大家是不是約定，最後兩個禮拜做民調，有一方贏5個百分點以上，大家心裡有默契，就是「棄保」！

至於侯友宜連全民調都不接受，怎可能做民調然後棄保？郭正亮認為，這是在對選民喊話，兩邊的選民要知道，選票沒有超過42％是贏不了賴清德的！

「我就每天講這件事」，郭正亮直言，看誰民調領先5個百分點，另外一個就整個把他拋棄！沒有辦法，只能這樣選，不然一點贏的機率都沒有。

立委部分，郭正亮呼籲，大家心裡要沉住氣，不要連立委都讓民進黨過半，務必要想到藍白不合之後對立委的影響。