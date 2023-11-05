惡劣！善化男子吃完餐點 將「用過的衛生紙」丟進醬料罐

台南市善化區一間小吃店，昨天（4日）凌晨1時許，白衣男子在店內用餐，疑似對店家不滿，用完餐後趁大家都沒注意，將使用過的衛生紙丟進店家準備給客人使用的醬料罐內，店家後來調出監視器，並將畫面PO網，嚴厲譴責這名惡劣的男子。

該名男子在醬料桶旁，用衛生紙擦嘴，挖鼻孔。（翻攝爆料公社）

店家將監視器畫面PO在地方臉書社團，被當地人分享到知名臉書社團《爆料公社二社》，畫面中可以看到，這名男子在吃東西時就狠瞪店員，吃完後在醬料罐旁抽取衛生紙，用衛生紙擦嘴後，還在旁邊挖鼻孔，在離去前趁沒人注意，故意將用過的衛生紙丟入醬料罐內。

男子將用過的衛生紙丟進醬料桶內後就離去。（翻攝爆料公社）

網友看到這篇文章，氣憤的留言表示：「現在的人都有病」、「一副乞丐樣」、「抓出來灌醬油」、「證明是渣無誤」、「大家肉搜起來，跟老人家道歉，還有請他把那桶擦過鼻涕醬油喝掉」、「這個可以鞭刑嗎？」、「旁邊都有垃圾桶是沒看到逆」，至於會不會找到這名惡劣男子，還有待轄區警方釐清。