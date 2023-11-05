2024年總統及立委選舉逼近，蔡英文總統4日與民進總統參選人賴清德首度合體在新北市舉行大型造勢活動，總統府今天表示，蔡賴兩人將分進合擊，未來造勢活動的安排，都會跟賴清德競總討論協調大家的行程跟分工。

「藍白合」還在未定之天，近期因藍白炒熱話題，賴清德民調支持度雖然居冠，但一度出現下滑趨勢。

為協助賴清德加大與對象的領先距離，並拉抬黨籍立委選情，蔡英文昨天在首場新北市舉行的大型造勢活動中火力全開，批評「藍白合」討論的是權位的分配、利益的結合，不像民進黨想的是「上架台灣」、「全民合」，今天也全面啟動立委輔選工作。

外界關注蔡英文總統未來在賴清德選戰中扮演的角色？總統府副祕書長張惇涵表示，蔡總統跟賴副總統分進合擊，參與的活動都會跟賴清德競總討論協調大家的行程跟分工。

至於選前是否在周末假日都會協助賴清德及黨內立委參選人的造勢活動？總統府發言人林聿禪表示，會視蔡總統行程來安排，助選相關行程也都與競辦相互聯繫討論、安排。