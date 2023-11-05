再過不到兩個月又將迎來新的一年，曾經準確預測車諾比核災、911恐攻、英國脫歐等重大事件的已故保加利亞「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），據信生前曾預言2024年世界將發生七件大事，當中有足以左右人類命運的災難，也有帶來生命健康的希望。

Baba Vanga's 2024 predictions - from 'terrifying weather' to 'rise in terrorism' https://t.co/ID5yv7ushd — The Mirror (@DailyMirror) November 4, 2023

一、普丁被暗殺

英國《鏡報》、占星網站Astrofame報導，巴巴萬加提出對2024年的第一個預感，是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會遭人暗殺，而且兇手就是俄國人。

自從俄烏戰爭爆發以來，屢屢傳出烏克蘭試圖暗殺普丁的消息。俄國傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津在今年6月發動兵變，雖以失敗收場，卻也凸顯普丁政權已出現裂痕。

二、歐洲爆發恐攻

根據巴巴萬加預測，「某個大國」將在明年進行生化武器試驗或攻擊；她還預言，恐攻危機四伏的歐洲將再度遇襲。

三、全球經濟危機

巴巴萬加指出，受到全球債務水平上升、地緣政治緊張，以及經濟實力往東轉移等因素影響，將為全球經濟帶來一場危機。

四、氣候災難

巴巴萬加認為，星體的軌道將在明年出現巨大變動，引發氣候災難、地表輻射值飆升等問題。

五、網路攻擊

巴巴萬加雖在網路開始商業化之初就離開人世，但她預言2024年將出現更多網攻事件，屆時駭客會直接針對電網、淨水廠等基礎設施進行攻擊，對國家安全構成威脅。

六、醫學重大突破

雖然2024年看似困難重重，還是有光明的一面，根據巴巴萬加的說法，阿茲海默症等不治之症將出現新療法，醫學界也將找到治癒癌症的方式。

七、科技革新

巴巴萬加預期，明年量子電腦將出現大進展，運算速度大幅提升，人工智慧將加速人類解決生活各方面的問題。