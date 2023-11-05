運動可以防癌，增加頻度更可以達到20%防癌的效果。目前已有強力證據證實透過運動可有效對抗的癌症分別為食道癌、大腸癌、腎臟癌、膀胱癌、胃癌、乳癌及子宮內膜癌，中度的證據則為肺癌。然而，目前對於運動防癌的機轉仍不明瞭，以下由歐名哲醫師等做進一步的解明。

●最新癌症研究發展登國際會議及期刊

臺北市立聯合醫院忠孝院區婦產科醫師歐名哲等於2023年亞太癌症預防雜誌（Asian Pacific Journal of Cancer Prevention）及日美癌症精準治療聯合會議（JCA-AACR）發表「運動係經由歐名哲減緩現象發生抗癌效果」。2023年將於韓國首爾舉行的國際婦癌學會（IGCS）將該文列為最近（Late breaking abstract）癌症研究發展。

●運動經「歐名哲減緩現象」產生抗癌作用

歐名哲等以臨床及病理解剖實證運動防治癌症可經由人體解剖極軸的交互作用發生的「歐名哲減緩現象」的「人體細胞極性正常化」產生抗癌效果。

雖然歐名哲減緩現象的抑癌效果不強，臨床治療效果仍不足以完全壓制癌症，然而如同運動防癌，運動產生的歐名哲減緩現象效應可以作為防癌或癌症輔助治療，對人類防癌及癌症治療有所幫助，可降低癌症發生及延長癌病生存期。

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