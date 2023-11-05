騎機車通勤是許多台灣人熟悉的交通方式之一。一位女子近日走在路上時，發現路邊停放的機車遭到鳥屎攻擊，2輛機車的H殼、前頂蓋、前土除幾乎都覆蓋了一層厚厚的鳥屎，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，「這兩台機車到底哪裡惹到鳥了？」，仔細一看附圖可以發現，2輛機車雖然乖乖停放在白色的路邊停車格中，卻遭到大軍洗禮般的鳥屎恐攻，機車的H殼、前頂蓋、前土除明顯累積了白白一層的鳥屎。

對此，許多網友紛紛回應，「糞怒鳥」、「那隻鳥是喝了早餐店的大冰奶嗎？」、「屎詩巨作」、「落屎了吧這個」、「集體落屎」、「看著照片也有味道飄過來～」、「這不是鳥，是神鵰」、「屎溝已」、「這是吃了瀉藥吧」、「泡沫打好了可以開始洗車了」。

另外也有不少人猜測，2輛機車遭鳥屎洗禮的原因，應是停車格上方就是黑冠麻鷺的棲息地，「應該是黑冠麻鷺的便便啦，上面有巢才會這麼多大便」、「這應該停到黑冠麻鷺棲息的樹下，以這屎量看來樹上應該有鳥巢」。