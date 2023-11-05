高雄1名55歲林姓女子也有相同情況，警方立即通知林女趕回郵局。（圖／警方提供）

高雄1名49歲劉姓女子日前前往郵局匯款給前同事，郵局人員擔心有詐通知警方到場協助，勸說過程另名行員表示，剛剛也有1名55歲林姓女子也有相同情況，警方立即通知林女趕回郵局，在警方的協助下順利將2名女子的血汗錢保住。

警方表示，3日下午，鼓山分局內惟派出所接獲轄內郵局通報，疑似有民眾遭詐騙欲臨櫃匯款，員警現場了解，49歲劉姓女子表示接獲前同事的電話，請她還款匯錢，女子未仔細查證就直奔郵局匯款。正當員警勸說女子先別匯款之時，郵局經理突然想到適才也有相同案例，立即與警方通知匯款人返回取消匯款，警方此次出動一連阻詐兩件假親友詐騙，通報警示帳戶阻斷詐騙金流，順利保住兩人的血汗錢。

鼓山分局內惟派出所警員陳冠成和李建興接獲轄內郵局通報，稱劉女至櫃檯欲匯款新臺幣9萬元給以前的工作同事，卻是先匯到不明帳號再轉交給同事。然而郵局發現該受款帳號已久未使用，近期卻突然有大量交易紀錄情況，顯然是作為詐騙金流人頭戶，懷疑劉女遭人詐騙，便通報警方到場協助。

就在員警向劉女勸說切勿匯款之際，郵局經理突然想到十幾分鐘前有位55歲林姓女子也有類似情形。林女因接到自稱經濟困難的表侄子電話央求週轉，遂前來郵局填寫匯款單預備匯出25萬元。但在林女離去後，郵局經理越想越不對勁，遂與警方討論請林女返回郵局查證。幸好，林女返回郵局後警方立即上前了解查證，發現林女根本不認識受款帳號戶名上的人名，該受款帳戶也是詐騙人頭戶。最後在警方與郵局人員全力阻攔並詳細解說詐騙情形後，兩人也聽從警方勸說收回匯款單保住血汗錢。

警方呼籲，接到不明來電或LINE訊息問候，務必進一步確認對方身分，如有親朋好友傳訊要求借錢或幫忙匯款，一定要多方査證，避免成為詐騙集團眼中的肥羊，受騙上當。