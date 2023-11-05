2024總統大選，藍白合還未見結果，先傳出賴清德的副手將由駐美代表蕭美琴擔任。前立委蔡正元認為，蕭美琴有一半的美國血統，國民黨或民眾黨不要輕忽賴清德手上這張「美國牌」。

蔡正元今（5）日在《新聞大白話》指出，這場選舉，賴清德還有一個很大的優勢，就是合作夥伴是蕭美琴，因為蕭美琴有一半的美國血統，而台灣是一個親美的社會，所以國民黨也好、民眾黨也好，不要輕忽賴清德手上的美國牌。

日前傳出駐美代表蕭美琴在舊金山亞太經合會議（APEC）峰會結束後就會返國，剛好趕上11月20日至24日總統大選登記時程。外交部長吳釗燮2日接受專訪時先說「不知道」，後又說「不能講」，但他認為，蕭美琴對賴清德「會有加分的作用」。

駐美代表蕭美琴傳在APEC會後，將回台投入2024選戰。圖為副總統賴清德（左）今年訪美時與蕭美琴（右）在紐約花旗球場看球賽。（總統府提供）

賴清德10月6日在花蓮跑行程，曾說要將蕭美琴「送進總統府」，被視為「賴蕭配」已敲定，雖然蕭美琴後來在華府受訪說，「目前全力投入台美關係，對其他政治話題沒有評論」。但賴清德日前受訪時也承認，「蕭美琴在優先名單的優先之上。」

前立委蔡正元認為，台灣是一個親美的社會，蕭美琴有一半的美國血統，國民黨或民眾黨不要輕忽賴清德手上這張「美國牌」。