成長於網路世代的年輕人，見證了一個個網紅成為新一代「人形印鈔機」。但據調查顯示，在美國大學生心目中，這些億萬富翁網紅卻不是他們最崇拜的財務成功人士。現年68歲的微軟創辦人比爾蓋茲以高達50%的支持率，力壓現任全球首富馬斯克，成為他們心中最能體現財富成就的名人。

Morning Brew/Generation Lab對美國近1000名大學生進行調查，要求他們列舉出3位最能體現財富成就的人物。4位「新舊任」全球首富幾乎霸佔了前5名，但現任首富、坐擁電動車品牌特斯拉、太空探索公司SpaceX的馬斯克卻落居第3，意外輸給經常與他對槓的比爾蓋茲。

調查結果顯示，高達50%受訪者一致認為蓋茲是財務成功的最佳典範，儘管他目前在全球富豪榜排名第4，身家約為1260億美元（約新台幣4.1兆元）。

排名第2的是獲得40%大學生支持的美國電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯，馬斯克以35%的支持率獲得第3名。美國流行天后泰勒絲的強勁吸金表現，讓她以26%的支持率奪下第4名，甚至高過第5名「股神」巴菲特的24%支持率。