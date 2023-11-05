桃園市義勇消防總隊防火宣導大隊蘆竹分隊分隊長李春圓5日上午協同蘆竹義消分隊幹事、家志國際同濟會會長張昆雄及蘆竹區南榮里長卓宗賢，至轄內捐贈生活物資及協助安裝住警器予社區內弱勢家庭，以最實質的幫助，把溫暖及安全傳送至最需要照顧的人，讓受贈者們感受到社會的溫暖，盡到關懷地方的社會責任。

李春圓表示，本次聯合各善心團體的幫助，採購各項生活物資，並透過里長的協助帶領至弱勢家庭發送物資，包含米、麵條、醬油、沙拉油等，同時協助檢視家中熱水器使用狀況以防範一氧化碳中毒，並提供相關用火用電正確觀念、宣導安裝住宅用火災警報器，住得好也要住得安全，讓這些需要社會幫助的家庭，能感受到一股溫暖在心頭。

蘆竹分隊表示，蘆竹防火宣導分隊成立於2001年，20多年來協助消防局進行家戶訪視及社區防火防災宣導活動，教導民眾避難逃生、用火用電安全、滅火器使用…等等，有效降低火災的發生，同樣是善行助人，也希望李春圓的善舉能拋磚引玉，讓更多善心人士能一起投身公益活動，向社會獻出自己的一份心力。