明槍易躲、暗箭難防，最怕小人背後玩陰的！專研塔羅的艾菲爾老師在臉書上發文分享，有些日常的小動作，雖然看似無關緊要，但卻可能招來小人的嫉妒和報復，如果想甩開小人糾纏，有8個小動作務必先戒掉，這樣一來，也能吸引好運和好人找上你。

▌一、炫耀自己的成就或財富

當你在別人面前誇耀自己的工作、收入、房子、車子等等，你可能會覺得自己很有面子，但其實你也會引起別人的嫉妒和不滿。有些人可能會心生怨恨，甚至想找機會打擊你，所以想要保住自己的好運，就得學會低調和謙虛。

▌二、說別人的閒話或壞話

在背後說別人的閒話或壞話，其實也會破壞自己的人際關係。有些人可能會聽到你的話，覺得你不可信任，甚至反過來說你的壞話，所以想要增加自己的好運，就要學會尊重和關心別人。

▌三、抱怨自己的命運或環境

當你在別人面前抱怨自己的命運或環境，你可能會覺得自己很可憐，但其實你也會影響別人的心情。有些人可能會覺得你很沒有魄力，甚至看不起你，所以你想要改變自己的命運，就該學會積極和努力。

▌四、拖延自己的工作或責任

當你拖延自己的工作或責任，你可能會覺得自己很輕鬆，但其實你也會影響別人的進度和效率。有些人可能會覺得你不負責任，甚至會對你有意見或抱怨，所以如果想要提升自己的工作運作，就要學會準時和認真。

▌五、欺騙或利用別人

當你欺騙或利用別人，你也許覺得自己很聰明，但同時你也會失去別人的信任和尊重。有些人可能會發現你的真面目，覺得你很卑鄙，甚至會報復或揭發你，所以想要獲得別人的幫助和支持，就該學會誠實和公平。

▌六、嫉妒或比較別人

當你嫉妒或比較別人，你可能會覺得自己很不幸，但其實你也會失去自己的快樂和自信。有些人可能會察覺你的心態，覺得你很小氣，甚至會故意刺激或挑釁你， 所以想要提升自己的幸運指數，就要學會欣賞和感恩。

▌七、貪心或奢侈

當你貪心或奢侈，你可能會覺得自己很享受，但同時也會浪費自己的資源和機會。 有些人可能會看到你的行為，覺得你很浪費，甚至會想奪走你的東西， 所以想要保持自己的財運，就要學會節儉和珍惜。

▌八、懶惰或放縱

當你懶惰或放縱，你可能會覺得自己很舒服，但其實你也會降低自己的品質和水準。有些人可能會看到你的狀態，覺得你很沒用，甚至會取代或淘汰你，所以想要提升自己的生活運作，就該學會勤奮和自律。