持續十幾年的「雙11」購物節一向是電商規模最大的年度促銷活動，但如今為吸引消者創造業績，大陸各地實體店也趁此機會卯足幹勁促銷，打折扣時間甚至早過網購，部份商場甚至在「十一」國慶後就開始，降價打折力度更大過電商網購，形成難得的實體店折扣促銷現象。

據香港《經濟日報》引述陸媒報導稱，低價是今年「雙11」購物節的主旋律，當天貓、京東、抖音等線上平台使出渾身解數爭奪最低價時，線下眾多商場、大型超市也推出自己的購物節，提前搶跑「雙11」。

報導說，以北京市為例，君太百貨20周年慶，放出百萬大牌補貼，漢光百貨購物節大力促銷5折起；上海商場的折扣力度同樣吸引人，其中新世界城開啟會員內購會的折扣「不低於去年、不低於同行、不低於淘寶天貓」。

與網購電商相比，實體店零售的促銷序幕拉開的時間可能更早，有些折扣力度甚至超過了線上。天貓、京東等線上平台紛紛選擇在10月20日前後舉行「雙11」啟動大會。但早在中秋、國慶假期一結束，居然之家、紅星美凱龍等家居賣場，就舉行了自己的「雙11」啟動會。

除了商場，一些大型超市，比如永輝超市、物美超市、蘇寧等也在跟進，商品價格變為原價的7折、5折甚至3折。

報導指出，實體商場積極參與「雙11」的背後，是2個共同的趨勢：一方面，實體門市迫切地需要一場購物狂歡，另一方面，零售行業正在進入折扣化時代。

一位大型連鎖超市的負責人說，現在的整體消費趨勢是「精致摳（摳門）」，既要質量又要低價。CCFA聯合貝恩發布的《2023中國生鮮快消品零售業態發展趨勢研究》也顯示，近年來中國消費者更加務實、理性，他們追求價值，更注重性價比。