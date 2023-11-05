2023台灣國際衝浪公開賽前，東北季風助長浪勢，金樽漁港出現不少選手進行試浪自我訓練，攝影愛好者紛紛對衝浪選手的英姿展開鏡頭追逐戰。（蕭嘉蕙攝）

2023台灣國際衝浪公開賽6日將於台東金樽漁港登場，各國頂尖衝浪好手把握賽前自我訓練，火辣比基尼女選手成為最美「嬌」點。（蕭嘉蕙攝）

2023台灣國際衝浪公開賽6日將於台東金樽漁港登場，各國頂尖衝浪好手把握賽前訓練階段，日出美景搭配火辣比基尼衝浪手，成為海上最美「嬌」點，吸引大批攝影玩家卡位搶拍，可謂未演先轟動。

台灣最大衝浪賽事「2023台灣國際衝浪公開賽」，今於台東金樽海域展開一連7天競賽，吸引來自日本、澳洲、紐西蘭、印尼、英國、韓國、巴西、瑞典、菲律賓及台灣等逾150位選手參賽。

適逢秋冬之際吹起東北季風助長浪勢，近日來金樽漁港出現不少選手進行試浪自我訓練，攝影愛好者紛紛對衝浪選手的英姿展開鏡頭追逐戰，尤其是外型亮眼的比基尼女選手，不僅秀技術也秀身材，成為全場吸睛「嬌」點，堪稱底片殺手。

攝影玩家表示，衝浪賽前訓練階段，女性選手多以穿著比基尼為主，較為輕便且易於活動；若是清晨時分，可捕抓女衝浪手與日出光景，海面呈現金黃色波光粼粼，絕美無比。

台東縣政府則呼籲無人機攝影玩家，為避免競賽中掉入或闖入起浪區進而影響選手安全及活動進行，在賽事期間全程禁止進行空拍機及進入管制區拍攝。

另外，為對海洋健康承諾及提供選手乾淨的衝浪環境，台東縣政府及東河鄉公所提前發起「我衝浪我淨灘」金樽漁港淨灘活動，現場包括東部海岸國家風景區管理處、知本養殖場、台東安居家園號及愛護海洋環境的民眾前來參與，活動當日不少衝浪客在衝浪活動結束後也自發性加入淨灘行列。