元元被綠茶預測是在場來賓中通告費最低。（中天綜合台提供）

薔薔很在意為何不能擔任反毒大使。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》6日將播出「演藝圈最殘酷的真相，為什麼我的通告費比他低」，男團出身的藝人林埈永（綠茶）因被元元、蘿莉塔相繼揶揄他通告費應該不高，被看扁的他也忍不住反脣相譏，結果你一言我一語，爭執愈演愈烈，還險些釀成肢體衝突。

綠茶先是預測在場來賓中，元元的通告費應該最低：「妳的特長是什麼？妳就只是出寫真、臉蛋可愛而已，像我就會講4國語言。」綠茶犀利的言論，讓主持人阿Ken忍不住替元元發聲：「那你可以去當老師，可能你的補習費會比較高。而且看網路追蹤人數很多的人，都是長得可愛、身材好。」元元則說：「我確實出道比較晚、資歷也非常淺，但我還是覺得我的通告費應該會比綠茶高一點點，因為我的通告費都這麼低了，如果他再更低的話，照理來說應該很常在節目上看到他，但都沒有。」

蘿莉塔也覺得綠茶的通告費應該不高：「我覺得製作單位給通告費應該是按照資歷來算，綠茶雖然很資深，可是他真的很不好笑，而且也很不敬業、很常錄影遲到，所以我覺得他的通告費應該會被扣到變很便宜。」此話一出，被看扁的綠茶瞬間爆氣：「妳長得不Ok、身材又不好，妳也不會唱歌、跳舞，只會說人家，我就不知道妳為什麼可以上這麼多通告？而且我也出了單曲還有演過戲，妳有什麼？」

蘿莉塔認為綠茶根本沒資格批評她：「你那些（作品）根本沒有人知道。」氣得綠茶破口大罵，眼見情勢就要演變成肢體衝突，阿Ken與在場來賓紛紛出手把兩人強行拉開，火爆的氣氛才逐漸緩和下來。

哈孝遠則質疑薔薔為什麼能出道：「因為之前看到薔薔的新聞都是在潑婦罵街，我搞不清楚她為什麼這樣就出道了，而且球隊有一次跟警政署一起做一個反毒大使的工作，他們叫我們球隊來提名，就有人說想找薔薔，結果警政署的長官就說『可不可以換人？誰都可以，就是不要薔薔』。」

薔薔也很在意這件事：「這事我記到現在，我從頭到尾都在反毒，我在國外幫台灣做那麼多宣傳，你們太沒眼光了！」見薔薔機關槍式的回擊，哈孝遠嚇得連忙道歉，薔薔接著又說：「誰需要幫忙我都做得很好，我被警察抓的時候還都會告訴大家不要做壞事，我用自身經驗教大家，你們還敢嫌我？」