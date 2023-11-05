嘉義市2023年社區規劃師社區營造獎盃用廢木料製作主體底座，別具特色。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府5日舉辦2023年社區營造成果展，有17個單位展示10個社區生活場域改造的特色，嘉義市環保局長李佳禾代表市長黃敏惠頒獎表揚；何庄社區、太平社區更獲得國內外獎項肯定。

嘉義市政府環保局表示，今年嘉義市社區規劃師輔導社區營造，共補助17個提案單位540萬元，依提案改造內容類別、規模大小，各補助10萬至40萬元不等。

提案須由社規師與里辦公處經過社區議題討論、參與培訓研習、實地評比審核及修正後才提案，並逐步執行改造計畫，內容涵蓋空間場域改造、融入在地特色，以符合社區需求，展現社區特性。

頭港里何庄社區串聯風鈴木步道、育人路733巷的紅心芭樂生態田埂，結合玉山路花海節的古意亭，打造出「機場旁的共享田園綠廊」，獲得「建築園冶獎」肯定。

太平社區7年來改造完成「欖仁菜園子」，榮獲「台灣景觀大獎」競賽社區營造地方創生類佳作獎，並入圍「IFLA Asia Pacific LA Awards 2023」國際景觀大獎競賽，11月17日將於日本頒獎典禮會場揭曉結果。

李佳禾頒獎表揚5類17個獎項，「藝術共創獎」有後湖社區、精忠社區、後驛社區等3個單位；「生態永續獎」有盧厝社區、紅瓦里、長竹里等3個單位。

「環境綠化獎」有文雅社區、仁義社區、義教社區等3個單位；「空間築夢獎」有何庄社區、新店社區、慶安社區及大溪里等4個單位；「幸福社區獎」有盧厝里、新短竹社區、後湖里、西平社區等4個單位。

現場有西區何庄社區張理事麗君、陳副總幹事姿伶、社區規劃師鄭瑾妮分享社區營造經驗、心得，還有民眾體驗手作、在地藝師工藝共創課程等活動，傳遞社造的理念。

今年獎盃別具特色，由社規師吳曉芸、蔡騰輝發揮創意，蒐集17個社區的廢木料製作主體底座，變廢為寶，呈現每一個社區的改造故事。

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