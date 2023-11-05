國民黨總統參選人侯友宜與南投縣立委聯合競選總部5日下午成立，黨主席朱立倫與侯友宜與南投立委參選人手牽手高呼「凍蒜」，要讓南投明年選戰總統凍蒜、立委全壘打。曾雪蒨攝

韓國瑜(左)心疼爭取連任的南投第1選區立委馬文君(右)遭民進黨圍攻賣國，以自己4年前慘痛經驗提醒南投人不要被騙，要用選票支持最優質的立委留在國會。曾雪蒨攝

痛批綠營民主政治越搞越「下流」！ 韓國瑜舉1經歷力挺馬文君霸氣喊：我是最大的賣國賊 @ChinaTimes

「辣個男人」韓國瑜5日下午到南投，心疼美麗許淑華幹了10個月縣長頭髮白了三分之一，又說自己本來要帶個鍋子送馬文君，因為她是「全台背黑鍋最大的立委」，還稱讚「陸軍蛙人」出身的游顥一定會全力以赴為民服務，妙語如珠讓韓粉歡聲雷動。

韓國瑜出席國民黨總統參選人侯友宜與南投縣立委馬文君、孔文吉、游顥聯合競選總部成立大會，會中特別對馬文君近日遭民進黨強打「賣國」特別有感，他說馬文君一家三代在南投付出，幾十年來南投人都了解馬文君，居然因為一個潛艦案被打成賣國賊，「什麼是賣國賊？馬文君是小咖，韓國瑜才是大咖。」

韓國瑜說，4年前選總統時，韓國瑜被說成最大的賣國賊，說26歲王立強拿幾千萬給他，說他選上總統就要出賣台灣，1450發瘋了，政府下令調查，結果王選完被澳大利亞趕出去了，事情也不了了之；接著投票前說韓國瑜岳父在濁水溪做砂石，挖了38個洞說埋垃圾，全台灣一片罵聲，選後什麼事情也沒有，但傷害已經造成。

韓國瑜痛批民進黨最惡劣的，就是沒有把善良面發揮出來，越搞越骯髒下流，還千軍萬馬打馬文君，想造成骨牌效應，4年前打吳斯懷、打韓國瑜要出賣台灣，結果選完落選沒事了，提醒南投鄉親不要做讓自己後悔的事。

他也呼籲南投鄉親讓馬文君像許淑華神力女超人一樣，父老鄉親支持她，變成「南投的超級馬利歐」，給她公道，她在立院監督就用千軍萬馬打一個弱女子，提醒南投人千萬不能投完票才後悔發現馬文君是冤枉的，一定要用選票力挺馬文君。

韓國瑜也重申2019年參選總統時提出的「男人的驕傲6塊肌」，提到台灣的未來有北台灣、南台灣、花東、中台灣、雲嘉南農業、桃苗客家6塊肌，拜託侯友宜選上總統後把台灣這6塊肌發揚光大，「要發財先修路，讓南投國6打通花東，讓中台灣和東台灣連結在一起。」

韓國瑜呼籲南投鄉親讓侯友宜當總統，讓3個南投縣立委全壘打，一起站在中央爭取打通中台灣的交通，讓中台灣和東台灣連在一起，他並請侯友宜承諾，發展全台灣6塊肌，請南投鄉親選票精神意志集中，全力支持侯友宜選上中華民國總統，幽默卻語重心長的發言獲得現場支持者熱烈掌聲。