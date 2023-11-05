雲林縣5日新增1例登革熱確定病例，地點在斗六市仁愛里，全縣累計636例。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計635例，其中古坑鄉469例最多，其次斗六市127例，另外斗南鎮9例、西螺鎮9例、林內鄉8例、虎尾鎮6例、莿桐鄉4例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

縣衛生局表示，登革熱感染初期會有發燒、頭痛、肌肉或骨頭酸痛等現象，部分患者會感到食慾不振，此外，噁心、嘔吐、腹瀉也是常見症狀。因早期症狀與新冠肺炎及流感相似，會出現突發性燒、頭痛等，故發病初期較難區分。提醒鄉親，如出現疑似症狀，請盡速就醫，並務必告知醫師相關活動史。

衛生局說，若是出現嗜睡、躁動不安、持續性嘔吐等警示徵象，建議轉往中大型醫院治療，避免繼續惡化成重症登革熱。年長者無論有無慢性病，以及孕婦、嬰兒等高危險群，都要留意。