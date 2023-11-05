1輛遊覽車5日下午在鳩之澤溫泉附近蜿蜒山路上，疑似煞車失靈導致車子側翻。（吳佩蓉攝）

1輛遊覽車5日下午在鳩之澤溫泉附近蜿蜒山路上，疑似煞車失靈導致車子側翻。（吳佩蓉攝）

1輛遊覽車5日下午在鳩之澤溫泉附近蜿蜒山路上，疑似煞車失靈導致車子側翻。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，1輛遊覽車5日下午在附近蜿蜒山路上，疑似煞車失靈導致車子側翻，車內1名駕駛、1名導遊及39位乘客已全數脫困送往醫院治療中，車禍共造成38人輕重傷1名70歲婦人死亡，相關肇事原因警方釐清中。

據悉，事故車來自桃園市八德社區環保志工團隊，共2輛遊覽車出遊，A車平安順利下山，翻車的為B車，擋風玻璃支離破碎、車內東西四處散落，現場狀況慘不忍睹。

車上有40名乘客外加駕駛及導遊共42人，1名70歲女性坐於車子後半部，遭懸掛在車頂上的電視與窗邊夾住，消防人員使用工具才將她脫困，但已無生命跡象；另7人重傷、5人中傷及26人輕傷，分別送往博愛、聖母、陽大附醫治療。

48歲郭姓男遊覽車駕駛心有餘悸的說，當時從見晴古道下坡時，都保持低時速慢慢開，車子忽然失速，踩煞車跟拉手煞車都沒用，趕快在車內廣播告知乘客車子遇到的狀況，也同時不停思考如何做，才能避免讓大家受傷害。遂司機先撞上左側護欄，再撞上右側山壁，致整輛車子側翻在路中央。