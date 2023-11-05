味全龍布里悍。（鄭任南攝）

（更新最後賽果）中職「台灣大賽」第2戰9局打完仍是0比0，連2天進入延長賽，延長賽第11局，樂天桃猿靠著林立四壞保送開啟攻勢，梁家榮二壘安打打破僵局，終場4比0擊敗味全龍，將戰局扳成1勝1敗平手局面。

開局龍隊在1出局後靠著吉力吉撈・鞏冠、郭天信連續安打攻佔一、二壘，但接下來劉基鴻、李凱威都沒能貢獻適時一擊，4局下劉基鴻二壘安打後還是沒獲得隊友支援，5局打完兩隊都沒能得分。

8局上桃猿終於再有人上壘，首棒打者朱育賢敲安後換上代跑林子偉，靠著隊友短打推進攻佔得點圈，後來代打的林泓育因觸身球保送讓桃猿攻佔一、二壘。

接下來布里悍繼續面對陳晨威，他讓陳晨威敲出二壘方向滾地球，李凱威先把球傳給游擊手張政禹抓到第2出局數，再傳一壘打者安全上壘，而林子偉繞過三壘試圖衝回本壘搶分，但被一壘手把球傳往本壘出局。

靠著隊友關鍵雙殺守備化解失分危機，布里悍激動的怒吼，但因為方向是朝著桃園休息室，在本壘前出局的林子偉不滿，引發兩隊清空板凳，但衝突並未擴大，最後比賽也順利繼續恢復進行。

布里悍投完8局投出6次三振、1觸身球保送，僅被敲3支安打、無失分。黃子鵬8局表現同樣亮眼，投出6次三振、沒有保送，被敲5支安打同樣無失分，兩人都無關勝敗交給牛棚決勝負。9局打完雙方仍是0比0暫時戰成平手，這也是繼2009年總冠軍賽第5、6戰後再次連2戰延長賽，而總冠軍賽前2戰都打到延長賽則是頭一遭。

延長賽11局上面對左投王維中，1出局後林立靠著選球上壘，梁家榮敲出左外野二壘安打打破僵局，林智平、陳俊秀連續安打再下一城，林承飛安打攻佔滿壘，王維中雖然三振掉林子偉，但對成晉投出保送又擠回1分，換上呂詠臻仍採不住煞車又保送林泓育，桃猿單局攻下4分。