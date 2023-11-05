桃園市男子和有嬰兒的女子交往，2人不顧孩子不到2個月大，以劇烈搖晃、甩丟、碰撞、按壓凌虐小孩。2人去年1月發現小孩全身癱軟無反應，趕緊撥打119送醫，嬰兒一度到院前停止心跳，雖然搶救回來，但有嚴重發展遲緩情形，無法自理生活。桃園地院依對同對兒童傷害致重傷處男子7年、女子7年10月，可上訴。

桃園地院審理，男子與女子是男女朋友，男童是女子的兒子。３人一起住在桃園市，但男嬰出生未滿2月，身體尚未發育完全，卻以凌虐等犯意，用劇烈搖晃、甩丟、碰撞、按壓等方式凌虐男童。

男童不堪凌虐，去年1月28日全身癱軟無反應，母親發現不對，趕緊撥打119，男童還在到院前心跳停止，經診斷頭部多處出血，肋骨陳舊性骨折疑似腦傷所致癲癇、發育不良並高度懷疑為受虐性腦傷等傷害。經過治療後雖救回一命，但有嚴重發展遲緩情形，有癲癇情形，需長期臥床，無法自理生活。且經過診斷後，雖然有進步空間，但依現今醫學技術，無法藉由治療而痊癒或再進步。

男子稱，可能是抱著嬰兒飛高高、搖晃，還有拍頭，但只有嬰兒哭才會這樣。擺盪是正常幅度，沒有其他動作，雖曾經按壓腹部，但是要協助嬰兒吐奶。女子也稱，餵奶時有搖晃，也是正常幅度。辯護人也說，嬰兒出生時有產瘤，醫院回函得知嬰兒本身就有腦部舊傷，並非2人行為所致。

但法院認為，檢方詢問醫院男嬰傷勢，醫院認為依照臨床經驗，男嬰的傷勢需要經劇烈搖晃，甚至甩丟才有可能造成。此外骨折處離腹部也有段距離，因此按壓腹部導致該處骨折可能性較低

此外男嬰是突然意識喪失，醫學上與產瘤無關，高度懷疑為人為傷害所致。法院調查男嬰就診資料，發現男嬰先前回診，也並無發現產瘤。因此認定男嬰是遭劇烈搖晃、甩丟、碰撞、按壓等方式傷害而凌虐所造成，且2人居住環境狹小，彼此對於男嬰所為沒有不知道的道理。

法院考量，2人對於男嬰凌虐，甚至導致到院前心跳停止，使出生而未滿2月男嬰，未能以健全身體感受並探索世界，該等無價之生命經驗及成長喜悅，即因之受限而有所憾，對於男嬰所造成之傷害甚深，女子更是男嬰母親，更有不該。法院依成年人共同對兒童傷害致重傷，男子判處有期徒刑7年，女子7年10月，可上訴。

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