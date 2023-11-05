74歲老教頭貝克（Dusty Baker）無緣帶隊二連霸，自請離隊結束4年太空人執教生涯，他坦承自己決定退休的主要原因，是來自網路上雪片般飛來的不理性批評。

太空人本季力拚衛冕，卻接連受到傷勢影響，艾爾圖維（Jose Altuve）、阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）兩強打長時間缺陣，戰績一度落後天使位居第3，尤其例行賽最後一個月面對皇家、運動家等弱旅，合計只拿下2勝7敗，不過封關前一波4連勝，太空人總算擠下遊騎兵登上分區冠軍。

美聯冠軍賽丟掉3勝2敗領先優勢，太空人遺憾結束賽季。貝克最近跨界參加厄尼強生（Ernie Johnson）和籃球名人堂球星巴克利（Charles Barkley）主持的節目《The Steam Room》，他認為一些對他的批評是不公平的，「我們在這裡取得很多成功，但最後幾個月並不愉快，因為我們沒有在分區領先超過10場。」

貝克繼續說道，「你把球迷寵壞，他們覺得你會一直贏下比賽。有一大堆的批評說我沒有做到這一點，我不知道他們是指什麼，我對妻子說過已經受夠這一切，如果我能決定，比如6點半才出現在7點的比賽，比賽結束後30分鐘就離開，拒絕賽前或賽後採訪，那我可以再執教4、5年。時間一長，你就會厭倦回答這些問題。」