許多人都會在美式賣場好市多消費時，可能會順便選購保健食品。一位男子近日到好市多藥局買了葉黃素後，回到賣場購買沖泡飲品，沒想到此時他卻直接把葉黃素忘在飲品的落地架上，直到離開許久後才想起來，馬上趕回現場取回葉黃素，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他習慣把結帳完的商品拿在手上，以免被人拿走。當天他逛完藥局、買了葉黃素後，沿著賣場路徑選購沖泡飲品，順手把葉黃素放在落地架上。

不料原PO把飲品搬進購物車離開後，卻忘了拿走葉黃素，直到走了一段路才終於發現不對勁，馬上趕回飲品的落地架取回葉黃素，這次經驗也讓原PO忍不住自嘲，「看來要買的是銀杏不是葉黃素」。

對此，許多人紛紛回應，「醫界證明銀杏無效，因為買了銀杏每天都忘了吃」、「我是覺得也不用買銀杏，反正可能也會忘記吃」，另外也有人說明，其實葉黃素不用在藥局結帳，「藥局的東西也可以在最後結帳台結帳」、「以後直接在一樓結帳就可以了，不一定要在藥局結帳，假設你沒有問題要問」。