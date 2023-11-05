以色列坦承，哈瑪斯在加薩挖掘的地下隧道非常的複雜，清剿作戰非常困難。然而，為何這些坑道不能保護加薩的平民? 對此，哈瑪斯高級幹部率直的說，隧道是聖戰組織成員的避難所，「平民的安危，那是聯合國和以色列的責任」。

以色列時報(Times of Israel)報導，哈瑪斯政治局重要成員穆薩•阿布•馬爾祖克(Moussa Abu Marzouk)在星期五接受今日俄羅斯(RT)阿拉伯語頻道採訪時被主持人問道：「自2007 年以來，哈馬斯在其統治的領土裡挖掘了50 公里的隧道，為什麼從未幫平民建造戰時庇護所?」

Hamas Official Mousa Abu Marzouk: Gaza Tunnels Were Built to Protect Hamas Fighters, Not Civilians

Hamas Official Mousa Abu Marzouk: The Tunnels in Gaza Were Built to Protect Hamas Fighters, Not Civilians; Protecting Gaza Civilians Is the Responsibility of the U.N. and Israel #Hamas #Gaza pic.twitter.com/LlIVcQX6dt — MEMRI (@MEMRIReports) October 30, 2023

結果這位駐卡達的哈瑪斯高級官員表二：「我們之所以建造了地下隧道，是因為我們沒有其他辦法可以保護自己。所以隧道對我們(哈瑪斯)來說是必要的。」

阿布馬爾祖克補充說：「加薩75%的人口是難民，保護他們是聯合國的責任。至於平民的傷亡，那是以色列要負責。」

他指的難民，是指加薩、約旦河西岸和其他地區的巴勒斯坦平民，根據聯合國難民救濟機構(UNRWA) 定義，由於1948 年的分治方案後，巴勒斯坦並未建國，因此儘這些人一生中從未流離失所，也被視為難民。

馬爾祖克聲稱，根據《日內瓦公約》，以色列有義務滿足加薩公民的需求，該公約指的是武裝衝突期間，參戰方有義務保護非戰鬥人員。但是過去 20年以來，哈瑪斯持續向以色列城市發射了數萬枚火箭彈，形同無差別攻擊，早就違反了這一公約。

也就是說，哈瑪斯從未考慮過平民安危，地下隧道是他們專門使用，平民的傷亡可以造成聯合國與以色列的輿論壓力，對他們更有利；他們還能因此擴充成員，若是平民想要躲入地下隧道，只能選擇加入哈瑪斯。

伊朗陸軍參謀長日前聲稱，哈瑪斯的隧道在加薩走廊北部達到400公里，其中一些隧道的寬度，足以讓車輛和摩托車通過。

以色列軍方上周五晚間透露，目前發現的幾條隧道通往哈馬斯的地下基地，而且該基地位刻意建築在希法醫院（Shifa hospital，加薩最大的醫院）正下方，使哈瑪斯成員獲得雙重保護，以色列不能炸醫院，地下隧道又很難摧毀，而且哈瑪斯成員也能從其他地方到達該基地。

一名被捕的哈瑪斯成員在審訊中坦承 ，他們經常利用醫院和診所做為據點，因為他們知道以色列不會攻擊對這種地方。不但如此，醫療站經常是爆炸物、武器、食物、醫療設備的運送地點，並且由救護車來運送。