毛祁生、蕭鴻站在A4紙上親吻。（三立提供）

毛祁生、蕭鴻戀情像貓捉老鼠。（三立提供）

《絕對佔領》CP毛祁生、蕭鴻與孫沁岳、林巧媛及原子少年羅奕傑(Bobo)，5日出席見面會。（三立提供）

BL影集《絕對佔領》CP毛祁生、蕭鴻與主演藝人孫沁岳、林巧媛及原子少年羅奕傑(Bobo)，5日在電影院舉辦售票見面會，主演們與200位粉絲在電影螢幕提前觀看最後1集（第10集）。為感謝粉絲們的支持，見面會上重現戲中經典橋段，毛祁生與蕭鴻更加碼演出對調角色的「攻守互換」，及戲中沒有的以領帶綁手腕，CP環頸親吻的火熱畫面，引起粉絲尖叫連連，大呼CP撒糖誠意滿滿。

劇中毛祁生飾演的霸總與小秘書蕭鴻的戀愛過程，角色的身分差距被粉絲形容為貓抓老鼠的戀愛追趕跑跳碰。談到整部戲最難忘的吻戲，毛祁生表示，印象最深刻的是蕭鴻飾演的小秘書堯舜宇藉酒醉反攻，對毛祁生飾演的霸總夏商舟第一次表達心意的床戲，不僅曖昧滿分也因為彼此的觸碰而有所動情。

觀眾票選本場最愛的句子是毛祁生用充滿誘惑的低音砲聲音讓蕭鴻叫他名字，也眼尖發現毛祁生的手情不自禁還伸進蕭鴻衣服裡。毛祁生說：「我和蕭鴻初見面的試戲就是這場。我最喜歡這場戲是因為我們拍攝時已經很有默契，讓我很享受當下的氛圍，感覺就是一切都對了！」

蕭鴻覺得戲中最殘忍的是，飾演小秘書的自己因為不自信而對霸總毛祁生說盡傷人的話語，險些讓兩人的愛情就此錯過。觀眾訝異第一次演出的蕭鴻竟然可以將男人陷入愛情當中的逃避膽怯演那麼好，在各種情境氛圍將眼眶紅、鼻酸、哽咽、掉淚這4種情緒翻轉得宜，他和毛祁生的眼淚成功讓觀眾連哭兩集，蕭鴻表示：「自己每看一次還是會跟著難過，但還好他們找到彼此，最後一集要在大螢幕看我們各種甜蜜片段，實在是太害羞了！」

主演們在戲外延伸出好感情，CP毛祁生、蕭鴻與孫沁岳常相約深夜集體健身，曾在社群限動上放送3人齊秀肌肉的福利照，粉絲熱烈討論他們的高顏值與身材足以組成偶像團體。孫沁岳戲裡是毛祁生與蕭鴻甜蜜戀愛的推進關鍵角色，孫沁岳說：「戲外我們常相處，以我來看，毛祁生與蕭鴻的真實個性，都跟劇裡的角色有一定程度的相似。蕭鴻很可愛，個性就像一個未經社會歷練的大男孩。毛毛與霸總角色相似的是本人也具有領袖的氣質，無論在戲裡戲外，我覺得他們的個性就是很互補，有時候看著他們私下互動時，我自己都不經意就露出了姨母笑。」

毛祁生與蕭鴻合作後展現絕佳默契，兩人在活動上唸出寫給對方的一封信，彼此紅了眼眶。蕭鴻述說自己眼中的毛祁生：「你永遠都能看見事情好的一面，永遠都會帶給身邊的人滿滿的正能量，雖然這結果的背後往往都有一個受傷的內心世界，但你卻用笑臉面對一切。」毛祁生說：「雖然走到了完結篇，但我對你的感情不退。左邊沒有坐著你的我，感覺就像一個男孩失了寵。你一定會成為大家心中的光，用你的笑容融化世界。」

也有粉絲敲碗飾演副總李惠望的孫沁岳和客串司機小楊的羅奕傑BOBO來場《絕對上車》合作，孫沁岳說：「奕傑是個非常可愛的男生，想到如果跟他配對，老實說讓我有點害羞。看到他的笑容就讓我回憶起初戀，有一種青春真好的感覺！也非常感謝大家對副總的愛，你們想看什麼就盡量敲碗吧！」

年僅21歲的羅奕傑害羞笑說：「我可以跟總經理(毛祁生飾演)請調嗎？我去當副總(孫沁岳飾演)的司機，這樣我們可以先熟悉對方看看發展。」被問若配對主演BL劇，兩人想像中會發展什麼樣的愛情？孫沁岳霸氣表示：「其實我並沒有設限任何的發展方式，但因為奕傑的年紀也比我小，希望可以有能夠保護他，或是照顧他的愛情。我自己的個性也是比較會照顧人的類型，相信我，奕傑一定會被我保護得很好。」