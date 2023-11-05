台南市登革熱5日新增108例確診，累計病例數1萬8992例。登革熱防治中心表示，經實驗室鑑定發現，先前佳里區的1例本土登革熱確診個案，病毒分型結果為第二型登革熱病毒，經疫調該個案並無其他縣市活動史，該中心不敢輕忽，立即完成該區域強力孳清及緊急戶內外化學防治。

今天的新增病例，分別為東區20例，北區17例，南區15例，永康區12例，安南區11例，中西區8例，仁德區5例，新化區4例，安平區3例，麻豆區、善化區、新營區及關廟區各2例，七股區、安定區、西港區、佳里區及歸仁區各1例，年齡介於9歲至88歲。防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

登革熱防治中心表示，為找出佳里區個案可能感染源及社區中的隱藏病例，即刻啟動擴大採檢措施，今天一早登防中心主任蘇世斌即前往佳里區視察擴大採檢站的運作情況，並與區公所及衛生所加強溝通聯繫，討論相關防治措施規畫與執行，盡全力於第一時間防堵疫情向外蔓延擴散。

蘇世斌認為，台南市各區及鄰近縣市都屬一日生活圈的範圍，人口移動迅速，更容易加速病毒的散播；尤其第二型登革病毒造成的臨床症狀最為嚴重，且與台南目前流行的第一型不同，如果先後感染不同型別的登革病毒，罹患登革熱重症風險將提高，籲請民眾務必提高警覺加強自身防蚊措施。