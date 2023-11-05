國民黨高市區域立委已提7席參選，只剩第1選區尚未推派人選，而該區目前民眾黨力推曾尹儷迎戰，是否意味這區有望藍白合？國民黨高市黨部主委黃昭順今（5）日強調，若總統藍白合順利，第1選區理當能成為藍白合的指標選區，將視總統藍白合未來發展來決定。

民眾黨主席柯文哲今天提到，這次高雄第1選區立委選戰，目前國民黨未派人，就是釋出善意，選情艱困選區給民眾黨一個機會也很好，可以合作就合作，競爭就競爭，本來就是很好觀念。

對此，黃昭順指出，高雄市第1選區黨內一直都有優秀同志爭取代表國民黨參選，但為了回應人民政黨輪替的期待、在野席次最大化，我們一直朝這樣的目標在努力，而目前總統藍白合還在溝通階段，國民黨也希望保留立委的合作空間。

黃昭順表示，如果總統藍白合可以順利，第1選區理當能成為藍白合的指標選區，但如果總統藍白合最後的結果不如期待，「我們也會有不同的做法」，也必須向黨內想代表參選的優秀同志有所交代，強調一定用最大的善意，回應台灣65％民意對政黨輪替、國會過半的期待。