2024年立委選舉，日本學者小笠原欣幸預估，民進黨立委恐怕難過半。前立委郭正亮則示警說，藍軍要沉住氣，不要到時民進黨總統候選人賴清德贏了總統選戰，連立委也讓它過半，這會產生一種效應；像2020年大選，因看好率倒向總統蔡英文，最後就整個拉開了，而那次民進黨的區域立委居然選上61席。

郭正亮今(5日)在政論節目《新聞大白話》中提醒藍軍，要沉住氣，不要賴清德贏了總統選戰，連立委也讓它過半。因為這會有一種效應，像總統蔡英文得票原本不應該拿到57％，但因為看好率倒向蔡英文，最後就整個拉開了，當時的國民黨總統候選人韓國瑜最後拿到38.61%。當時看好度一面倒，有一些人就不投票了，比如有些人本來要回國，就不回來了，有些人受旁邊氛圍的影響，也要「大西瓜」，而去投會贏的人。

郭正亮接著指出，2020年，民進黨的區域立委選上61席，很多人是矇到的，原本是不該上的。而藍營當時可能有3%到4%的人沒有出來投票，所以李永萍當時就輸2700票，她原本是不該輸的。

郭正亮更點出，2008年也是這樣，所以民進黨輸得一塌糊塗，因為有人覺得謝長廷沒有機會了，所以有人就沒有出來投票，事後發現真的有5%綠的沒有出來投票。