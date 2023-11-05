112年全國國中盃羽球錦標賽自10月27日在屏東縣立體育館進行10天賽程，最終總成績5日出爐，各校互有斬獲，其中以北市中山國中表現最為亮眼，包辦女單、女雙、女團3座冠軍及女單、男團兩座季軍，成為本屆國中盃賽事最大贏家。

各項冠軍名單，男單由土銀西螺國中廖維擇封王，女單冠軍合庫北市中山蘇筱婷，男雙亞柏英明國中吳明洋/劉富軒完成連霸，女雙合庫北市中山陳昱熹/陳欣彤同樣蟬聯冠軍，男團冠軍落入土銀All in 光明A手中，合庫北市中山(藍)收下女團冠軍，其餘各組完整成績，可至中華羽協官方網站查詢。

男單決賽廖維擇21比13、21比19挺住壓力以直落2奪冠，教練蔡嘉祐指出，廖維擇一直以來表現都非常穩定，去年還贏得青年盃冠軍，然而本屆國中盃團體賽中止步8強，讓個人賽中面臨非常大的心理壓力，所幸他在後續賽程發揮得很好，也留下美好的成績。

合庫北市中山教練劉筱柔對於此次成功奪得女單與女雙冠軍表示：「堅持很辛苦，但很值得。」劉筱柔並說，此次國中盃的勝利，都是選手們和教練團多次辛勤訓練累積的成果，希望隊上學姐們的成功，能激發學妹們未來參賽時，在面臨低潮時堅持下去。

國中盃男單冠軍土銀西螺國中廖維擇。（中華羽協提供）