女星關穎是日盛金控的千金小姐，亮眼外型和高貴氣質讓她曾被封「最美名媛」，她在2013年嫁給香港CEO朱志威後息影，育有1女2子，偶爾現身一些時尚活動。今年9月底關穎因暈眩症發作，下飛機時踩空摔倒，經確認只有擦傷；最近她在社群曝光治療進度，還加碼曬出肚皮「蟹足腫」照片，驚悚程度破表。

關穎昨（4日）透過Instagram限時動態更新近況，9月底她下飛機從登機梯重摔後，膝蓋有嚴重擦傷，她說自己的傷口有「蟹足腫」，所以得去打類固醇，治療時痛到要尖叫跳起來，結束後特地買了冰淇淋幫自己壓壓驚。

關穎透露不久前下飛機重摔後的狀況，還加碼曬出剖腹產的刀疤照，有超嚴重的蟹足腫。（圖／摘自關穎Instagram）

沒多久關穎分享何謂蟹足腫，解釋它是一種凸起的疤痕增生，但不確定是否屬於天生的，還加碼曬出一張她懷第三胎後期的孕肚照，清楚看見一道超種的刀疤照，她說這是前兩胎剖腹後留下的，還無奈地說，「恐怖吧」；不過，關穎也補充說，「看起來有點慘其實並不會超痛」，但不舒服時，感覺像很多隻螞蟻在肚皮裡面咬傷口，之後也是持續打類固醇，身體狀況才漸入佳境。

其實關穎當時有日盛千金頭銜，但在演藝圈時都很低調，更專注在工作方面表現，從一開始拍廣告和MV被注意到，之後也演出不少影視作品；事後她曾透當年出道是以歌手身分簽約，沒想到出道8年後才有機會發首張專輯，圓了歌手夢。