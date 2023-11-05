疫情影響掀起室內植栽熱潮，其中鹿角蕨因外型獨特爆紅，身價不凡更有「新綠金」封號。今年2月「台灣國際第一屆鹿角蕨大賞」，有買家砸下600萬元現金買下名為「Jenny」品種的鹿角蕨，而即將在台南舉辦「亞洲植物博覽會」，將有兩株身價上看千萬的鹿角蕨參展，吸引國際玩家來台朝聖。
主辦單位表示，11月10日至11月12日三天在大臺南會展中心舉辦「亞洲植物博覽會」，由台灣收藏家擁有的兩株侏儒鹿角蕨Grace跟Tiara將首度展出，市場價格都是上看千萬，但兩株鹿角蕨都無側芽，且收藏家不願賣出，展示消息一出，吸引日本、泰國、新加坡玩家詢問，準備來台一睹真面目。
Grace跟Tiara兩株鹿角蕨雖為非賣品，但現場也有百萬級綠金現身，包括價值450萬元的Jenny、380萬元的Audrey以及350萬元的Olive，加上許多國外廠商參展，估計場內的鹿角蕨總價值破億元。
主辦單位透露，展覽首日還提供全新鹿角蕨金童孢子苗拍賣，外觀看似一小坨青苔的孢子苗，線下出價已達7百多萬元，預估許多海內外買家會到現場出價，不排除會喊出更高價格競標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。