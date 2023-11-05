價值千萬鹿角蕨Grace同樣首度對外展示。（圖／主辦單位提供）

疫情影響掀起室內植栽熱潮，其中鹿角蕨因外型獨特爆紅，身價不凡更有「新綠金」封號。今年2月「台灣國際第一屆鹿角蕨大賞」，有買家砸下600萬元現金買下名為「Jenny」品種的鹿角蕨，而即將在台南舉辦「亞洲植物博覽會」，將有兩株身價上看千萬的鹿角蕨參展，吸引國際玩家來台朝聖。

主辦單位表示，11月10日至11月12日三天在大臺南會展中心舉辦「亞洲植物博覽會」，由台灣收藏家擁有的兩株侏儒鹿角蕨Grace跟Tiara將首度展出，市場價格都是上看千萬，但兩株鹿角蕨都無側芽，且收藏家不願賣出，展示消息一出，吸引日本、泰國、新加坡玩家詢問，準備來台一睹真面目。

鹿角蕨Audrey市價380萬。（圖／主辦單位提供）

鹿角蕨Olive市價350萬。（圖／主辦單位提供）

Grace跟Tiara兩株鹿角蕨雖為非賣品，但現場也有百萬級綠金現身，包括價值450萬元的Jenny、380萬元的Audrey以及350萬元的Olive，加上許多國外廠商參展，估計場內的鹿角蕨總價值破億元。

展覽首日現場將進行鹿角蕨金童孢子苗拍賣。（圖／主辦單位提供）

主辦單位透露，展覽首日還提供全新鹿角蕨金童孢子苗拍賣，外觀看似一小坨青苔的孢子苗，線下出價已達7百多萬元，預估許多海內外買家會到現場出價，不排除會喊出更高價格競標。