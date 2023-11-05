新北市中和區中和路與永貞路口，今天（5日）下午4時許，一名方姓女子（31歲）在該路口走上斑馬線，走到一半發現是「紅燈」，突然回頭走回路邊，這時行駛在中和路上的吳姓女騎士（26歲），根本來不及反應直接撞上，這名行人當場被撞飛，女騎士也因此倒地，撞擊聲響讓附近的路人都嚇了一跳，所幸當時有拖吊車在附近，車上的警察立即下車幫忙，而整個過程被網友的行車紀錄器拍下。

女子過馬路時，該路口是紅燈。（翻攝爆料公社）

根據網友PO在臉書社團《爆料公社》的影片，可以看到網友當時正在等候紅綠燈，畫面右邊突然有名女子要過馬路，走到一半發現燈號不對，回頭時不到1秒，就被反應不及的女騎士撞上，2人雙雙倒地，這名網友等到綠燈騎過路口，就立即靠邊協助，這時一輛拖吊車也停下，車上的警察也立即下車告知傷者不要亂動，並通知相關單位到場處理並送醫。

女子與騎士發生碰撞，兩人都倒地。（翻攝爆料公社）

消防隊表示，該地點當時有出勤車禍救護案件，現場只有一名女性傷者，下肢疼痛，手腳身體都有挫傷，送醫時意識清楚，送醫後已無大礙，而女騎士當時並沒有就醫，在現場配合警員做後續處理。

轄區警方表示，第一時間接獲報案，轄區警員到場了解，是行人走斑馬線過馬路，發現燈號不對，回頭時與機車女騎士發生碰撞，根據監視器畫面，發現女子過馬路時，沒有注意燈號，突然回頭才會導致騎士反應不即撞上，由於該事故還在處理釐清中，詳細責任歸屬還有待釐清。