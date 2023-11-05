許多公司任用新人後，往往會希望新員工可以對於業務盡快上手。一位科技業男子表示，他的部門最近任用了一位學歷不錯的新員工，沒想到大主管卻認為新員工是因為景氣寒冬才選擇進入他們公司，因此私下要求讓新員工去打雜，不能接觸、學習任何跟工作有關的東西，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，該名新員工的學歷不錯，結果到職沒多久後，大主管就在LINE群組指示，不要讓新員工接觸、學習任何跟工作有關的事項，讓新員工去打雜，「據說是大主管認為他待不久，只是進來避景氣寒冬的」，讓原PO感到相當不解，因此決定是否有類似狀況。

對此，許多網友紛紛回應，「認為待不久還收他進來？什麼奇葩」、「花一堆成本錄取，再把人搞走，既然覺得人家待不久，當初幹麻錄取？真的不懂」、「本來他說不定會腳麻待3年才走，被你大主管這樣搞可能3個月不到就自己走了」。

另外也有其他人建議，「看來主管也自認是爛公司嘛，哈哈哈，我是建議你們也早點逃」、「我勸你也快跳槽吧；今天搞新人，哪天就輪到你了，大主管是多大？除非是有列在年報薪酬揭露的，不然都是打工仔，何苦互相為難呢」。