每到年運交替之際，運程起伏較為動盪，如今快到年尾了，各生肖也受到不同程度的影響。《搜狐網》盤點12生肖，分析各生肖運程需注意事項，以及可破解的因應方法。

▌生肖鼠

屬鼠人財務會面臨較大威脅，身邊有許多誘惑，包括高額的投資和回報，對屬鼠人來說具有很大的吸引力，但天底下沒有白吃的午餐，屬鼠人有被欺騙或捲錢的風險。

▌生肖牛

屬牛人財富事業發展都不錯，但要小心突如其來的疾病。冬季本就是各種疾病的好發期，屬牛人需特別注意自己的身體健康，加強鍛煉和休息，保持良好的生活習慣和飲食習慣。

▌生肖虎

屬虎人在今年最後階段，還是非常幸運的，貴人如雲，事業提升，收入穩定，身體也沒有什麼大問題。唯一需要擔心的是，年尾競爭比較激烈，人事變動可能會更為頻繁。屬虎人要多提升自己，增強競爭力。

▌生肖兔

屬兔人財氣不佳，不僅容易被人奪去錢財，生病機率也比較大，雙重打擊之下，屬兔人經濟狀態會變得非常窘迫。此時，需減少開支，提前做好開支規劃，還須妥善調整作息時間，以免身心疲憊，因病失財。

▌生肖龍

屬龍人有貴人相助，事業得到新突破，收入也增加不少。不過，在風光得意的時候，一定要保持低調，別見人就炫耀，否則容易遭到他人嫉妒，捲入是非與麻煩中。

▌生肖蛇

屬蛇人在今年冬天，需多注意家中長輩的健康狀況，在能力所及範圍內，多陪伴他們。家中有年邁父母者，最好接他們來同住，一旦身體出現異常信號，一定要及時就醫。

▌生肖馬

屬馬人在最後這兩個月，遇到的意外情況比較多，讓人不堪重負。這時候心態越是不穩，就越容易出事。所以，屬馬人處事需更耐心謹慎，並做好準備，以應對突發狀況。

▌生肖羊

屬羊人在接下來這段時間，更容易受到情傷。受爛桃花纏身的情況嚴重，可能會因識人不清，或者所託非人，導致被騙財騙色。進入一段感情之前，要慎重一點，不要被他人外表和言語所矇騙。

▌生肖猴

屬猴人才華出眾，在2023年末也有展示能力的平台，獲得更多機會。但由於底氣較足，很多人也易居功自傲，出口傷人，影響與同事、上司、客戶的人際關係，所以屬猴人一定要管好嘴巴。

▌生肖雞

屬雞人最後這段時間也是波折不斷，意外事故頻發，錢財耗損嚴重，事業陷入瓶頸，身體健康也面臨不小威脅。在這種情況下，建議屬雞人別再顧慮面子問題了，多向身邊親朋尋求幫助，順利度過危機才是最重要的。

▌生肖狗

屬狗人這段時間工作節奏增強，任務繁重，壓力也會明顯增強，容易影響健康。不管再忙，也要學會勞逸平衡，按時飲食和休息，同時配合運動鍛煉，或外出散心調整身心，來緩解壓力，穩定情緒，改善睡眠品質。

▌生肖豬

屬豬人金錢方面不是特別理想，上班族可能會因錯誤被罰錢，或者遲到被罰款等等。經商者也面臨著各種各樣的問題，壓力比較大。此時一定要穩妥行事，擁有一個平和穩定的情緒，方可避免產生更大的危機。