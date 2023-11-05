立法委員蔡培慧為求連任，5日在南投民主聖地名間鄉及竹山鎮熱鬧展開與總統候選人賴清德聯合競選總部成立大會，大咖雲集熱鬧萬分！

兩場競總除了湧入大批支持者，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳素月、羅美玲、蔡易餘以及彰化縣第三選區立委候選人吳音寧皆出席力挺。

前行政院長蘇貞昌在竹山場助講時走下台拉椅子充當講台強力拉票，展現親民一面，更將現場氣氛炒到最高點。

前行政院長蘇貞昌展現親民一面，將氣氛炒到最高點。（圖/蔡培慧競選辦公室提供）

前行政院長蘇貞昌表示，自己對於南投有非常多的情感，初入政壇擔任省議員就在中興新村待了8年之久，蜜月旅行也在日月潭度過，蔡培慧在擔任行政院中辦執行長時，他核定了蔡培慧提出的田中支線接軌集集支線案總經費共110億，也完成了中興大學進駐中興新村的大計畫，挹注百億資源進駐南投。蔡培慧能將中央的資源帶進南投需要的地方，是不簡單的專業能力，期望南投的鄉親要選對的人，繼續讓這些計畫完成，開啟更多南投發展的潛能。

立委蔡培慧表示，看到這麼多支持者到場，真的非常感動，她是來自農村的孩子，深刻的知道南投需要進步，從九二一投入重建後，時時刻刻把所有鄉親的盼望放在心中。名間、竹山是南投的民主聖地，在這片土地上，我們看到鄉親想要改變的決心，堅守民主價值的毅力，除了爭取經費建設地方，更要堅守台灣在世界的民主地位，因此懇請所有的好朋友選擇會做事的人，讓蔡培慧連任，讓名間、竹山有更好的未來。

立法委員蔡培慧與高雄市長陳其邁。（圖/蔡培慧競選辦公室 提供）

高雄市長陳其邁表示，選對人很重要，在培慧委員身上看到堅韌不拔的決心，對南投的一片熱情，不僅是南投需要這樣的委員，台灣更是需要，未來蔡培慧會持續為南投努力，也會成為台灣人最重要的後盾。

嘉義縣長翁章梁表示，從補選開始，他就常常來到南投為培慧委員加油，每每看到大家的支持都非常感動。他自己和培慧委員都是農村子弟，深刻知道如何讓農業大縣更好，相信這次大家會持續支持會做事的蔡培慧，讓南投可以有感升級。

立法委員羅美玲、陳素月、蔡易餘及彰化第三選區立委候選人吳音寧表示，培慧委員對於地方的熱情與愛大家有目共睹，上任至今短短八個月已經爭取超過110億的經費挹注南投，在立法院亦提出各面向專業修法，因此再次為培慧拉票，懇請鄉親讓培慧委員可以留在國會為南投打拼。

立委蔡培慧強調，上任至今短短八個月，時時刻刻都想著如何讓南投升級，讓中央建設可以進到南投，想起小時候阿嬤因為醫療資源不足而離開，她深知南投需要大醫院，因此，協助彰化基督教醫院進駐南投。此外，爭取集集支線連接彰化高鐵，開展南投對外交通網絡。懇請所有鄉親支持連任，讓南投可以繼續改變，讓城鄉共好持續落實在大家的生活中。