中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞（本報資料照片）

今（5）日驚傳有遊覽車在宜蘭太平山下山時於S彎側翻，同業認為應該不是機械因素或車速，而是駕駛員看到對向有小轎車上來，一下子轉彎拉的力度太猛，要不然那個地方沒有加速的空間。

今日下午3點多，一輛載滿環保志工的忠原交通公司KAB-5660號遊覽車，在宜蘭太平山下山時側翻路旁，車上42人1人死亡、38人輕重傷。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞受訪指出，應該不太可能是機械因素或煞車不靈，因為車子跑了好幾個個月。大型甲類車輛行駛山區時遇到下坡而且是S彎，應該是有吃一點弧度，有越線，據了解煞車痕跡有200公尺，從傳回的照片上看來，應該是對向有小轎車上來時從外線切內線，拉的速度太猛，所以翻車，要不然那個地方沒有加速的空間。

魯孝亞說，從上個月蘇花改遊覽車追撞、新竹科技業者旅遊遇車禍，到今日事故，遊覽車事故頻傳。主要是國旅市場之前連續遇到大月，已近尾聲，駕駛員可能有些鬆懈或疲勞；另外駕駛員跑山區的經驗、對路況的熟悉度、是否有充足的休息時間，也值得注意。