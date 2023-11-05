國民黨徵召雲林縣海線立委參選人丁學忠5日在虎尾鎮成立競選總部，國民黨總統參選人侯友宜南下到場站台，侯表示他40餘年來用生命護台灣，台灣此時此刻是最危險的時候，他與丁學忠站出來，要一起護雲林護台灣，讓台灣這片土地平安，這次選舉就是戰爭與和平的選擇，經濟發展的選擇。

侯友宜表示，最近到雲林已是第5次，縣長張麗善向他說城鄉差距，沒錢很難作什麼事，六都有老人健保免費，老人家要雇外籍照護不容易、農田水利會政府收回去，這些都要想辦法解決。丁學忠帶他到雲林海線拜訪，讓他了解很多事情，他當選後一定會讓老人健保免費，水利會回歸人民。

侯友宜說，雲林農業缺工情況，老人家作到老還無法休息，農業缺工問題，要用人力仲介平台來解決，什麼時候什麼情況要哪種人工，都由仲介平台來負責，讓年輕人來幫老人家農耕。

侯友宜提到，台灣若沒有安全，會失去所有一切，所要讓丁學忠到中央，與他一起顧台灣，以巴戰爭，巴勒斯坦目前死亡9488人，其中3900人是小孩，這是無差別的攻擊，台灣只要戰爭暴發，沒有分前線後線，絕對不能有戰爭。

侯友宜強調他不支台獨，還會建立兩岸對話交流，讓農產品賣得出去，在國際交到更多好朋友，在有國際上有競爭力，這要拜託丁學忠，張麗善與所有人的支持。