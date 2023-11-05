中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯今日稱，自己從未加入中國共產黨或共青團，要求民進黨總統參選人賴清德提出證據，否則應給交代。賴清德競總發言人戴瑋姍稱，徐春鶯應該問柯辦總幹事黃珊珊，當時為何在臉書上證實徐本人曾是共產黨黨員。對此，柯辦回應，戴議員不知是閱讀能力有問題，或是想打混戰。

柯文哲辦公室發言人陳智菡回應，戴瑋珊所指應是根據10月28日黃珊珊臉書發文：「民進黨新住民委員會委員寧家榮曾是共產黨員」，為何民進黨可以找寧家榮入黨、擔任新住民委員，民眾黨卻不能提供陸籍配偶參政權，難道是綠能你不能？

陳智菡說，戴議員不知是閱讀能力有問題，或是想打混戰，刻意閃躲徐春鶯對賴副總統的提問，徐春鶯已是中華民國國民，身為國民，她要求公開指控其為共產黨員的賴清德，必須提出具體證據，否則就是欺壓百姓，含血噴人。

陳智菡強調，徐春鶯已表態，如果查到她是共產黨員，願意註銷中華民國身分，甚至被驅逐出境，結果賴清德不敢回答，發言人還拿黃珊珊的臉書當擋箭牌胡謅，真的很民進黨。