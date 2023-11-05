36歲韓團「JYJ」成員金俊秀下月將迎接出道20週年，今（5日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦「XIA Fanmeeting Tour in TAIPEI <COCOTIME> : The 20th anniversary」粉絲見面會，吸引1500名粉絲到場朝聖，一開場他唱完〈UNCOMMITTED〉後，便大秀中文問候「台灣的COCONUT（ 官方粉絲名），大家好，好久不見！我是金俊秀，大家準備好了嗎？謝謝」，暌違8年終於來到台灣，他也直呼：「真的一直都很想來，每次我想念台灣，就會打開Google地圖，本來打算來台灣旅行，不過能夠透過用這樣的方式來跟大家見面更開心了！原本還希望多待個2、3天，明天回去後還要練習音樂劇《德古拉》。」

或許是太久沒見到台灣粉絲，金俊秀話匣子停不下來，透露因為以前行程緊湊，常當空中飛人到各國演出，就沒有特別意識到坐飛機是多久，這次來台才發現2個多小時就可以到台灣了，「原來我們這麼近，我知道台灣的粉絲很善良，對於台北101的印象很強烈，所以很想念台灣，中間過了那麼長的時間，經歷了當兵、疫情，很多事情，怕大家忘了我，沒想到台灣粉絲在呼喊我來」，接著又笑說「現在還有很多年輕偶像，你們說沒有喜歡，但我從你們的眼中都能看見，不過你們喜歡別的小鮮肉也沒關係，我來的時候你們有來看我就很滿足了，他們是戀愛的對象，我是家人，像哥哥或弟弟那樣，我每次來台灣也覺得像是在見家人」。

不知不覺就出道20年了，金俊秀表示「能繼續在粉絲面前唱歌，畢竟我平時也沒在上節目，還有粉絲支持對我來說已經是奇蹟了，如果不是我來台灣，大家也沒有機會見到我，以為大家會忘記我，能夠在20周年來台灣辦見面會，對我來說是個很特別的驚喜」，又感性地說「我們對彼此來說是外國人，但還是可以坐在這裡說說笑笑 ，我想這就是幸福了吧」，也好奇台下坐著的都是幾年的粉絲，除了看到大部分都是10年以上老粉相當感動外，他也問起是否有最近才剛入坑的人，問及對方原因及年齡，聽到這位22歲女粉絲回「因為帥」之後，他立刻大笑說：「這個年紀會覺得我帥嗎？我應該是那種年紀大一點的會喜歡的類型吧」。

金俊秀昨一抵台，便品嘗了各式各樣的美食，先是去鼎泰豐，又去了2個夜市，「本來要去士林夜市，但每一攤都太多人在排隊了，就轉戰別的夜市」，但他本以為是去寧夏夜市，活動上才意外得知其實是被載去了離飯店較近的饒河夜市，「但我很喜歡，吃了很多美食，胡椒餅、大腸麵線、烤香腸、烤玉米、車輪餅等，都非常好吃，我雖然最近不需要減肥，但還是得為了音樂劇維持住身材，沒想到來台灣一天就腫了那麼多」。提到身材，被問及最有自信的部位，他先是害羞說「都藏起來了，因為露出來會被抓走」，才透露就是粉絲們都知道的「翹臀」，「以前比較大，現在比較緊實一點，不過我真的都沒有特別鍛鍊過」，也不忘從椅子上站起來轉身對著粉絲秀出性感翹臀。