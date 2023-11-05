陳姓女子不滿王姓女子欠款80萬元卻避不見面，不僅在自己的臉書與IG，張貼王女的姓名與照片，還PO說「王女躲著不出來，很擔心她想不開」。經王女提告後，陳女雖辯稱，因王女情緒不穩定，曾有多次尋短念頭，她在臉書公布王女的姓名與照片，也是關心對方安危，但台南地院仍依侮辱、違反個資法判處陳女徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

法官認為，陳女在其臉書與IG張貼有王女姓名與照片的資料，並在網路直接揭露，已達到可以直接識別王女身分的程度，因此陳女的辯解不足採認。

法官還說，如果陳女PO文的目的是擔心王女安危，根本無需公開王女的相關資訊；陳女以這種方式利用王女的個人資料，有違比例原則，難謂符合利用目的必要範圍。

法官指出，陳女還在網路PO文指王女滿口謊言，「每次發訊息都說我們逼你去死…，請問有哪一句話恐嚇威脅你了，該幫的都幫了，你還繼續把我們當白痴，發文是想告訴各位，這人躲著不出來，在路上看到她，請告訴她『我本人很擔心她想不開 』，請多跟我報一下平安。」

法官強調，鑑於陳女與王女先前已有糾紛，才張貼王女的個資與上述文字，確有損害王女名譽的主觀意圖，所為觸犯個資法與公然侮辱罪，經從一重的個資法論斷，判處陳女有期徒刑3月，得易科罰金。