知名作家吳淡如經常透過社群分享生活，知識淵博的她，除了有台灣大學中文所、EMBA商學組碩士和上海交大中歐國際工商學院EMBA外，目前也正在攻讀大陸湖南大學嶽麓書院歷史學博士。昨（4日）她罕動怒飆罵「X娘這輩子什麼時候當過劣等生？」引發網友關注。

吳淡如發文透露：「昨天晚餐後同學聚會，我晚了一點到，我們班有位同學可能是喝醉了，跟我說，沒有位子，唯一的位子就在我這裡，然後拍拍他的腿」，不尊重的發言，讓吳淡如不忍飆罵「你XXX的惹錯人了。不要用這種水平跟我說話」。

結果旁邊還有一位看起來年紀也比較大的同學，馬上跟吳淡如稱兄道弟說：「我們兩個就搶倒數的就好了」，讓她毫不客氣嗆聲：「你要不要在中歐打聽看看，本人肯定名列前茅，誰跟你在一起？去台灣也可以跟我同學打聽看看，X娘這輩子什麼時候當過劣等生？」吳淡如不客氣表示「法海旁邊的小和尚，要欺負白素貞不是那麼容易」。