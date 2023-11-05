烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)出席一場慶祝飛彈部隊、砲兵和工程部隊的典禮期間，剛好視察了一輛外觀不尋常的裝甲車，它有著誇張的鐵鍬，還有巨大的鏟土犂，看起來像艾布蘭坦克與收割機的結合體。這是被稱為「地雷剋星」的M1150 突擊破壞車 (ABV)，或許不久之後，將成為烏克蘭軍隊突破俄羅斯地雷陣的重要利器。

動力-戰區(The Drive-The Warzone)報導， M1150 ABV，是以艾布蘭坦克為基礎，加上一個獨特的砲塔，上面配有兩道爆破索（兩具線性裝藥，以火箭發射到遠處，爆炸後能翻出大約10公尺寛的無地雷安全道路）；加上自動化的車道標線系統 (LMS)，使後方友軍立即知道安全區位置。還有可安裝式全寬掃雷犁 (FWMP)，者戰鬥推土鏟。如此複合的清除地雷裝備，使得M1150成為同類型掃雷車當中，效果最好的。

有意思的是，在五角大廈向烏克蘭提供的物品清單中，沒有特別註明M1150，所以它抵達烏克蘭的時間無法確定；只知道它很可能就列在「掃雷設備」這一模糊類別當中。

An M1150 Assault Breacher Vehicle was spotted in the Armed Forces of Ukraine, but no transfer was reported. pic.twitter.com/WzzrSiMnZ9 — Andrei_bt (@AndreiBtvt) November 3, 2023

幾個月前，美國已向烏克蘭運送了第一批31 輛M1A1艾布蘭主戰坦克，而M1150就是艾布蘭的衍生型，因此兩者的後勤工作很接近。

烏克蘭從今年6月起發動反攻，但是俄羅斯已經有大約4個月的時間構築防線，主要以大量的地雷、戰壕所構成，加上俄羅斯也學會使用大量的神風無人機、小武裝無人機，造成烏克蘭裝甲部隊的損失。據估計，烏克蘭至今只收復了百分之二 。