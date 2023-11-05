民進黨總統參選人、副總統賴清德4日到苗栗及新竹地區，出席競選活動時，喊出未來將對桃竹竹苗四縣市推出「大矽谷計畫」。他說，竹科的產業發展力量還在外溢當中，未來四縣市園區如需要土地，無論是現有園區擴建如竹科三期，或另外尋找適當地點，供桃竹竹苗大矽谷計畫所用。

賴清德4日走訪竹苗客家地區，也是半導體重要聚落，他先在出席苗栗縣競選總部成立大會時提到，未來會在苗栗、新竹縣市、桃園提出桃竹苗大矽谷計畫，相信桃竹苗大矽谷計劃一定可以帶動苗栗發展，並讓竹竹桃持續進步。

他表示，產業有發展的需求，地方也有希望經濟進步、創造就業機會讓地方繁榮的需求，現在以新竹科學園區發展為動能的模式已經飽和，未來應該整合土地、園區定位、水電資源和人才的培養，同時也要解決交通各項問題，帶動苗栗發展，也讓新竹縣、新竹市、桃園市繼續進步。

隨後，下午賴清德到新竹市參加信賴台灣姊妹會成立大會時再度提及，推出對桃竹竹苗四縣市大矽谷計畫，賴清德針對計畫的產業定位、水電交通等等規劃詳細說明。他說，在產業定位方面，竹科（含寶山）與未來的「竹科X」著重於半導體先進製程以及研發與IC設計，因為台積電已經宣布全球研發中心在寶山，而桃園龍潭目前的產業主要是化合物半導體、DRAM與封裝測試。

另外，他認為，苗栗銅鑼或竹南應另起新作法，未來在設備與零組件應朝向本土化，雖然也歡迎外商投資，但希望扶植台灣本土產業，分佈在其他區域。他也希望將目前桃竹竹苗的工業區提升水準，能夠轉型，拉近與科學園區的差距。

在水的部分，賴清德強調，要開源節流，開源部分可以再利用，他當初解決台積電到南科案，張忠謀曾給他出了一道難題，每天需額外給台積電5萬噸的水，他想到從安平與永康水資源中心的水，淨化之後提供給台南新科學園區使用，未來桃竹竹苗開源的方式也可比照。

在節流部分，水資源一定要再利用，台積電甚至可達九成多，而在調度方面，桃竹竹苗應與翡翠水庫建置聯通水管。在電的部分，可透過風力、綠能發電，更重要的是要建立智慧電網，讓桃竹竹苗電力可直接由區域供應，企業會更有信心。

交通方面，他指出，前市長林智堅曾規劃竹竹輕軌，可解決竹竹之間的交通問題，緩解桃竹竹苗之間壅塞問題，竹竹輕軌可串連工研院、清大與陽明交大等。此外還有大車站計畫，避免新竹市因火車站一分為二，對交通的改善有很大幫助。