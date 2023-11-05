網紅法拉利姐（張婷婷）早年因名車被刮一事爆紅，近年轉戰直播圈成為YouTuber，經常透過社群分享生活，日前她突然開直播與水電師傅對質，嗆對方把她跟她媽當凱子削；原來法拉利姐的媽媽找人來換水龍頭，結果被收1萬6千元，在她親自出面對質後，雙方各退一步，拿回5千元，但她忍不住怒批「太誇張了」。

法拉利姐3日在臉書開直播，透露她的媽媽找水電工師傅來裝水管和水龍頭，沒想到被收了1萬6千元，她知道後氣得表示，「當我媽是凱子削」，讓她決定衝上門對質；法拉利姐認為只是裝一組水龍頭和水管，又不是換熱水器，讓她逼問師傅「你工資多少錢」。

張婷婷與媽媽找專人換水龍頭被收1萬6千元，懷疑自己被當凱子削，上門對質。（圖／摘自張婷婷（法拉利姐）臉書直播）

當下法拉利姐已經快氣炸，要求水電師傅必須退款6千元，對方說願意退5千元，所以在法拉利姐的媽媽協調下，最後接受退款5千元；事後法拉利姐對此說出自己的看法，她說她有替媽媽裝修出租套房，很清楚市價行情，「他（師傅）自己心裡也明白，不然後面為什麼還會還錢」，還是不斷批對方太誇張。

其實法拉利姐轉戰直播圈後，雖然常常成為話題人物，但好像賺不到多少錢，先前曾被網友問會不會再出專輯，她也無奈回應，「不知道，都沒錢了」；不久前法拉利姐有透露，自己每個月收到的抖內有3、4萬元，已夠她生活。