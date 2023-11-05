36歲韓團「JYJ」成員金俊秀今（5日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦「XIA Fanmeeting Tour in TAIPEI <COCOTIME> : The 20th anniversary」粉絲見面會，提早與台粉慶祝20周年，除在遊戲環節中外，大方抽出幸運粉絲送上一對一合照、周邊商品和平時愛用物外，也大展絕美歌喉，獻唱了5首歌，包括「東方神起」時期代表作之一的〈Hug〉，將其中一段副歌在演出前臨時改成中文版，讓全場又驚又喜。

安可環節前，金俊秀不忘提及16年前有位因車禍重傷成植物人的女粉絲莊曉涵，在聽了「東方神起」的歌後，昏迷7個月奇蹟甦醒，之後他們也在演唱會後台一起開心合影，莊曉涵今也在母親的陪伴下前來欣賞演出，在台下用力地揮著手，金俊秀對她深深一鞠躬後，感動地說：「我好久沒來台灣了，謝謝你還來看我，你現在應該很健康吧，記得當時你因為手術剪了頭髮，現在頭髮也長長了，真的很漂亮。」並稱「這是個很不常見的事情，也成了我之後繼續唱下去的動力，可以跟大家一起度過這樣的時光很幸福」。

金俊秀相當感謝粉絲不離不棄地支持。（希林國際提供）

活動最後，金俊秀再度感謝大家的支持，「這20年來經歷了這麼多，不論是5個人（東方神起）還是3個人（JYJ）到現在我獨自來，可以再度見到大家，好像回到學生時期，當初我們都有夢想、活力滿滿，現在則不免因為現實的打擊，會做出一些妥協，但每次我們見面都好像找回了當初的熱情跟初衷，無所畏懼的精神」，也當場許願想在明年來台舉辦演唱會，「請再多愛我一點」，更笑說自己來台前做了很多功課，還知道TSMC（台積電），「引領著台灣的未來」。