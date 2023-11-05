在台灣與日本都出現因少子化、高齡化造成的勞動力短缺，低薪的移工因此成為不少業者仰賴的人力資源。不過據日媒報導，人才需求迫切，加上新興國家的薪資上漲，海外移工期待的薪資水平也將提高，企業未來若想繼續用低薪雇用移工，只怕只會陷入缺工的困境。

日本政府為了解決勞動力不足的問題，在1993年開始採用「技能實習制度」，讓外國人可以在日本企業工作中學習技能，同時藉此解決日本企業勞動力缺乏的問題。可是隨著日本人力短缺的問題日益嚴重，技能實習生的薪資不斷上漲。

據《日本經濟新聞》報導，如今在日本的外國技能實習生，平均薪資已達到10年前的1.4倍，正逐漸拉近與日本年輕人的差距。在2022年，技能實習生的基本薪資為17.8萬日圓（約新台幣3.9萬元）。

一名建築公司老闆感嘆，日本年輕人不想來辛苦工作，如果沒有外國人，公司的工作根本就沒辦法繼續下去。在日本的製造業與建築業工作的人員當中，外國人的占比分別達4%以上與2%以上。

日本東海大學教授萬城目正雄指出，缺工的狀況在地方城市更加明顯，因為在當地企業就業的日本年輕人減少，儘管包含手續費在內，雇用移工的人工費用很高，「但沒有外國人不行」。