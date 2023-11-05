據日前出版的《中國紀檢監察》雜誌刊發的中共中央紀委國家監委駐中央外辦紀檢監察組組長張際文的署名文章稱，外交外事幹部是對外工作的主力軍，處在對外交往特別是與西方敵對勢力鬥爭博弈的前線，被滲透策反和拉攏腐蝕的風險相對較高。該雜誌是中共紀檢監察系統官方刊物，罕見地直接針對外交外事系統幹部被境外組織滲透策反，很可能是前外交部長秦剛案子已經落地，短期或有官方定案結論。

中共中央重點黨刊、中央紀委國家監委機關刊物《中國紀檢監察》雜誌的文章指出，近期，駐中央外辦紀檢監察組認真貫徹習近平總書記關於防範化解重大風險的重要論述，深入開展調查研究，找準對外工作領域風險，提出防範化解對策建議，增強風險意識，健全風險防控體系，為對外工作提供有力保障。

秦剛去職案可能會在近期落地，以中共紀檢監委的文章（圖）看來，中共中央的決定對秦剛極為不利。（圖／中共紀檢監委網站）

作者張際文指出，當前各綜合監督單位不同程度存在風險隱患，表現形式各異，大體可分為政治風險、廉政風險、管理風險三類。

在政治風險上，落實「兩個維護」不到位，有失密泄密及被滲透被策反的風險。外交外事幹部是對外工作的主力軍，處在對外交往特別是與西方敵對勢力鬥爭博弈的前線，被滲透策反和拉攏腐蝕的風險相對較高。

在廉政風險方面，主要是違規使用對外交往權、外事活動聯絡權等權力和利用權力尋租的風險；以及利用手中積累的外事資源、人脈資源謀取私利的風險。

管理風險則包括，幹部失管失控的風險、幹部選拔任用不規範的風險，以及工作失職失責失察的風險。

文章強調，要始終堅持底線思維，打好防範化解對外工作領域風險主動仗；要深化思想教育，強化壓力傳導，紮緊制度籠子，築牢風險防控堤壩等等。

張際文這篇文章刊出後，外界很快聯想到上任僅數月就遭到撤職的外交部長秦剛，外界盛傳他涉及外遇生子，有生活作風問題，先後被撤除外交部長與國務委員職務，成為中共任期最短的外交部長。目前中共官方尚未就秦剛一案有官方說法，中央紀監檢察組長文章刊出後，很可能秦剛案在近期會有正式定案。