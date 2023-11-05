2024大選倒數破70天，民進黨參選人賴清德在今晚播出的網路節目《下班瀚你聊》中坦言，近日民調下滑的原因都是「本黨的問題」，例如黨內初選競爭、性平事件、進口蛋事件，及高雄立委趙天麟婚外情風波，必須重拾社會對民進黨的信任。他也喊話，自己勢必要讓民調回升到40％以上，還要比42.5％更高，才能確保勝選。

選戰開打以來，賴清德在各家民調雖仍維持一定幅度領先，近期卻呈現微幅下滑趨勢，主持人黃暐瀚以美麗島電子報民調為例，指賴清德8月民調從42.5％，一路下跌至40％，至今已經33.7％，兩者相差10％，詢問藍白合是否真的有造成賴清德的壓力？

賴清德說，3月時民進黨團結一致打贏南投補選，當時社會氛圍讓他的支持度達到41.4％，出訪去巴拉圭共和國參與總統就職典禮後，支持度也有42.5％，無論是3月或8月，支持度超過40％後卻掉下來，「這都是本黨的問題，我覺得成分占比較大。」

賴清德進一步解釋，3月份時因黨內初選太激烈，第二個是黨內出現性平事件，9月還有巴西進口蛋的事情，另外還有高雄立委趙天麟的事件，很多因素影響到。

黃暐瀚追問，距離選戰只剩下2個月，是否有信心讓支持度回升至40％以上？賴清德三度表示「我勢必要」，而且不是只有42.5％，應該還要再更高，才有辦法確保這場選舉的順利。在這種狀況下，他必須重拾社會對民進黨的信任，發生事情絕對不能護短，一定要勇於面對問題並解決問題。

賴清德說，好比性平事件，民進黨沒有諱疾忌醫，甚至修改黨內規定，建制更友善的性平工作環境，也因民進黨是執政黨，因此結合在野黨修訂性平三法，讓台灣社會建立更友善、性別平權的工作環境，這個就是民進黨目前的做法。

賴清德指出，民進黨執政已經第8年，必然會有民眾批評，他出來競選總統，必須要傳承也要創新，要勇於面對問題、解決問題，重拾人民對民進黨的信任。因為民進黨是台灣本土政黨，為台灣生存而存在，「我做為黨主席，我就是要坦然面對，社會大眾的各種挑戰。」